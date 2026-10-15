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Головна Новини дня РФ атакувала Рівне, у місті частково зникло світло

РФ атакувала Рівне, у місті частково зникло світло

Ua ru
15 жовтня 2026 06:12
Рівне без світла після атаки РФ 15 жовтня - що відомо
Дівчина під час відключень світла читає новини. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 15 жовтня атакували дронами Рівненську область. Внаслідок ворожих обстрілів в обласному центрі та районі зникло світло. Однак енергетики вже відновлюють електропостачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Рівненської ОВА.

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Наслідків обстрілу Рівного 15 жовтня

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни протягом ночі неодноразово намагалися атакувати захід України реактивними дронами. Місцеві канали інформували, що вибухи протягом ночі лунали щонайменше у Рівному та Луцьку.

Наразі глава Рівненської ОВА Олександр Коваль у своєму Telegram-каналі підтвердив атаку та поінформував про частковий блекаут в обласному центрі.

"За наслідками атаки частина Рівного та району залишилися без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", — йдеться у повідомленні.

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Блекаут у Рівному 15 жовтня
Пост Олександра Коваля. Фото: скриншот

Оновлено о 06:20

"Рівне вже зі світлом. Без електропостачання, що виникло через пошкодження лінії електропередач, залишаються частково Здолбунів, в також Дядьковичі та Шпаків", — уточнив Коваль.

Як повідомляли Новини.LIVE, на думку журналіста Дмитра Гордона, диктатор РФ Володимир Путін своїми ударами по енергетиці намагається змусити українців до капітуляції. Зокрема, Кремль прагне викликати невдоволення жителів Києва через можливі відсутність тепла, світла та води.

Також ми писали, що через атаку РФ зранку 14 жовтня у Києві та семи областях України сталися відключення світла.

Рівне вибух обстріли відключення світла блекаут
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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