Ровно осталось без света после атаки РФ 15 октября — что известно

Девушка читает новости во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В ночь на 15 октября россияне атаковали дронами Ровенскую область. В результате вражеских обстрелов в областном центре и районе отключилось электричество. Однако энергетики уже восстанавливают электроснабжение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ровенской областной государственной администрации.

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Последствия обстрела Ровно 15 октября

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, россияне в течение ночи неоднократно пытались атаковать запад Украины реактивными дронами. Местные каналы сообщали, что взрывы в течение ночи раздавались как минимум в Ровно и Луцке.

В настоящее время глава Ровенской ОВА Александр Коваль в своем Telegram-канале подтвердил атаку и сообщил о частичном отключении электроэнергии в областном центре.

"В результате атаки часть Ровно и района остались без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.

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Обновлено в 06:20

"Ровно уже со светом. Без электроснабжения, возникшего из-за повреждения линии электропередач, остаются частично Здолбунов, а также Дядьковичи и Шпаков", — уточнил Коваль.

Как сообщали Новини.LIVE, по мнению журналиста Дмитрия Гордона, диктатор РФ Владимир Путин своими ударами по энергетике пытается заставить украинцев капитулировать. В частности, Кремль стремится вызвать недовольство жителей Киева из-за возможного отсутствия тепла, света и воды.

Также мы писали, что из-за атаки РФ утром 14 октября в Киеве и семи областях Украины произошли отключения света.