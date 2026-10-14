Удары по энергетике Украины: Гордон объяснил план Путина на зиму

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: gordonua.com

Журналист Дмитрий Гордон объяснил, какой стратегии, по его мнению, будет придерживаться российский диктатор Путин зимой. Он считает, что из-за отсутствия успехов на фронте Россия пытается усилить давление на украинцев ударами по энергетической инфраструктуре. В частности, Кремль стремится вызвать недовольство жителей Киева из-за возможного отсутствия тепла, света и воды.

Об этом Дмитрий Гордон рассказал в эфире Новини.LIVE ведущей Маргарите Стецюк.

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Гордон о целях ударов РФ по украинской энергетике

По словам Дмитрия Гордона, Россия не достигла желаемых результатов на фронте. Он отметил, что Путин стремился захватить Донбасс, однако этого до сих пор не произошло. В то же время журналист обратил внимание на контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины под руководством Андрея Билецкого, которые, по его оценке, увенчались успехом.

Гордон также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения российские власти заявляли о намерениях "демилитаризировать" и "денацифицировать" Украину, захватить Донбасс и не допустить её вступления в НАТО. Журналист считает, что Россия не достигла заявленных целей войны.

По мнению Гордона, из-за отсутствия успехов на Донбассе Кремль пытается вызвать недовольство украинцев и заставить их прекратить сопротивление. Он пояснил, что для этого Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре, в частности создавая угрозу для нормальной жизни в Киеве.

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"Он хочет вызвать недовольство населения Украины, в частности Киева, из-за курса на сопротивление, и таким образом заставить украинцев капитулировать", — заявил Дмитрий Гордон.

Как удары по энергетике могут повлиять на Киев

Гордон пояснил, что, по его оценке, цель таких атак — заставить киевлян покидать город из-за отсутствия базовых коммунальных услуг. Он связал эту тактику со стремлением российского руководства усилить давление на украинское общество зимой.

"Каким образом? Нанося удары по энергетике, чтобы киевляне, в частности, бежали из непригодного для жизни города, в котором нет тепла, света и воды", — пояснил Гордон.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Дмитрий Гордон рассказал о беседе со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом, во время которой спросил, понимает ли тот, что Владимир Путин его обманывает. Журналист выразил сомнение в осведомленности американского представителя о России, Украине и войне. Гордон подчеркнул, что для прекращения войны США должны ужесточать санкции против России и поставлять Украине больше оружия.

Новини.LIVE также писали, что Гордон заявлял, что Путин стремится усилить давление на Украину до 3 ноября — дня промежуточных выборов в Конгресс США. По словам журналиста, российский лидер считает каждый день до этой даты решающим, поскольку после выборов ситуация для него может измениться. Гордон отметил, что Россия продолжает наносить удары, пытаясь заставить Украину капитулировать и согласиться на условия Кремля.