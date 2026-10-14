Удари по енергетиці України: Гордон пояснив план Путіна на зиму

Український журналіст Дмитро Гордон. Фото: gordonua.com

Журналіст Дмитро Гордон пояснив, якої стратегії, на його думку, російський диктатор Путін дотримуватиметься взимку. Він вважає, що через відсутність успіхів на фронті Росія намагається посилити тиск на українців ударами по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, Кремль прагне викликати невдоволення жителів Києва через можливу відсутність тепла, світла та води.

Про це Дмитро Гордон розповів в ефірі Новини.LIVE ведучій Маргариті Стецюк.

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Гордон про мету ударів РФ по українській енергетиці

За словами Дмитра Гордона, Росія не досягла бажаних результатів на фронті. Він зазначив, що Путін прагнув захопити Донбас, однак цього досі не сталося. Водночас журналіст звернув увагу на контрнаступальні дії Збройних сил України під керівництвом Андрія Білецького, які, за його оцінкою, мають успіхи.

Гордон також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російська влада заявляла про наміри "демілітаризувати" та "денацифікувати" Україну, захопити Донбас і не допустити її вступу до НАТО. Журналіст вважає, що Росія не досягла заявлених цілей війни.

На думку Гордона, через відсутність успіхів на Донбасі Кремль намагається викликати невдоволення українців і змусити їх припинити опір. Він пояснив, що для цього Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема створюючи загрозу для нормального життя в Києві.

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"Він хоче викликати невдоволення населення України, зокрема Києва, через курс на опір, і змусити українців у такий спосіб капітулювати", — заявив Дмитро Гордон.

Як удари по енергетиці можуть вплинути на Київ

Гордон пояснив, що, за його оцінкою, мета таких атак — змусити киян залишати місто через відсутність базових комунальних послуг. Він пов’язав цю тактику з прагненням російського керівництва посилити тиск на українське суспільство взимку.

"Яким чином? Завдаючи ударів по енергетиці, щоб кияни, зокрема, тікали з непридатного для життя міста, в якому немає тепла, світла та води", — пояснив Гордон.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Дмитро Гордон розповів про розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, під час якої запитав, чи розуміє той, що Володимир Путін його обманює. Журналіст поставив під сумнів обізнаність американського представника щодо Росії, України та війни. Гордон наголосив, що для припинення війни США мають посилювати санкції проти Росії та надавати Україні більше зброї.

Новини.LIVE також писали, що Гордон заявляв, що Путін прагне посилити тиск на Україну до 3 листопада — дня проміжних виборів до Конгресу США. За словами журналіста, російський лідер вважає кожен день до цієї дати вирішальним, оскільки після виборів ситуація для нього може змінитися. Гордон зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів, намагаючись змусити Україну капітулювати та погодитися на умови Кремля.