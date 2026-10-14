Где не будет света 14 октября: графики от Укрэнерго

Мужчина работает в темноте во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине произошли отключения электроэнергии. К утру без электроснабжения остались потребители в Киеве и семи областях. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам там, где это позволяют условия безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго в среду, 14 октября.

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Где из-за атак РФ пропало электричество

Ночью и утром 14 октября российские войска совершили массированную ракетную атаку на энергообъекты в нескольких областях. Кроме того, на ситуацию повлияли обстрелы энергетической инфраструктуры в течение предыдущих суток.

По данным Укрэнерго, к утру без электричества остались потребители в Киеве, Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях.

Там, где позволяют условия безопасности, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы.

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Будут ли действовать графики отключений света

Чтобы предотвратить перегрузку оборудования, поврежденного в результате предыдущих российских атак, в некоторых регионах до конца суток 14 октября будут применяться ограничения мощности для промышленности. Также будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей — в объеме до двух очередей.

Каково потребление электроэнергии в Украине

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на 09:30 14 октября его уровень был таким же, как в это же время предыдущего дня, 13 октября.

В то же время суточный максимум потребления 13 октября был на 4% выше, чем 12 октября. В Укрэнерго объяснили это снижением температуры в большинстве регионов Украины и использованием электрических обогревателей.

На период действия ограничений компания призвала экономно использовать электроэнергию, в частности ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 14 октября 2026 года Владимир Зеленский сообщил о повреждении 26 элементов электроэнергетического комплекса Украины и четырёх объектов нефтегазового комплекса в результате российской атаки. По словам президента, ночью Россия применила 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и баллажирующих боеприпасов. По меньшей мере 600 тысяч человек остались без электроснабжения.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 14 октября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Под ударами оказались депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав, а также возникли проблемы с энергоснабжением. Благодаря своевременной эвакуации работников обошлось без погибших и пострадавших, однако материальный ущерб значителен.