Де немає світла 14 жовтня: графіки від Укренерго

Чоловік працює в темряві під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення в Україні. На ранок без електропостачання залишилися споживачі в Києві та семи областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяють безпекові умови.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укренерго у середу, 14 жовтня.

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Де через атаки РФ зникло світло

Уночі та вранці 14 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергооб’єкти в кількох областях. Крім того, на ситуацію вплинули обстріли енергетичної інфраструктури протягом попередньої доби.

За даними Укренерго, на ранок знеструмлені споживачі були в Києві, Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях.

Там, де дозволяють безпекові умови, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

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Чи діятимуть графіки відключень світла

Щоб запобігти перевантаженню обладнання, пошкодженого внаслідок попередніх російських атак, у частині регіонів до кінця доби 14 жовтня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості. Також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів — обсягом до двох черг.

Яким є споживання електроенергії в Україні

В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 14 жовтня його рівень був таким самим, як у цей час попереднього дня, 13 жовтня.

Водночас добовий максимум споживання 13 жовтня був на 4% вищим, ніж 12 жовтня. В Укренерго пояснили це зниженням температури в більшості регіонів України та використанням електричних обігрівачів.

На період дії обмежень компанія закликала ощадливо використовувати електроенергію, зокрема обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 14 жовтня 2026 року Володимир Зеленський повідомив про пошкодження 26 елементів електроенергетичного комплексу України та чотирьох об’єктів нафтогазового комплексу внаслідок російської атаки. За словами президента, вночі Росія застосувала 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електропостачання.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 14 жовтня російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях. Під ударами опинилися депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції та рухомий склад, а також виникли проблеми з енергопостачанням. Завдяки завчасній евакуації працівників обійшлося без загиблих і постраждалих, однак матеріальні збитки значні.