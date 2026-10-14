Атака РФ на Луцьк 14 жовтня: кількість загиблих зросла до шести

Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

РФ ударила по Луцьку реактивними дронами, внаслідок цього загинуло шестеро людей, ще 12 отримали поранення. Найбільше постраждала гуртівня "Єврогурт" на вулиці Конякіна, де внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, передає Новини.LIVE.

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У Луцьку зросла кількість загиблих унаслідок атаки 14 жовтня

Згідно з оновленими даними, кількість загиблих унаслідок російського удару по Луцьку зросла до шести людей. Усі загиблі пов’язані з атакою на гуртівню "Єврогурт", розташовану на вулиці Конякіна.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, одна з цих людей померла в медичному закладі. Згодом стало відомо про п’яту жертву, а пізніше — ще про одну загиблу людину. Загалом унаслідок атаки травми отримали 12 людей.

До ліквідації наслідків атаки залучили дев’ять одиниць техніки та 35 рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Очільник Волинської ОВА Роман Романюк висловив співчуття родинам загиблих і подякував рятувальникам, медикам та всім, хто допомагає постраждалим і працює на місцях удару.

"Щирі співчуття рідним і близьким", — написав він.

Інформація про наслідки російської дронової атаки уточнюється.

Ми писали, що на території гуртівні "Єврогурт" спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували займання, а на місці події працювали екстрені служби. Також російські уламки пошкодили житловий будинок на проспекті Соборності. Там постраждали двоє людей, серед них — дитина.

Новини.LIVE інформували, що президент Володимир Зеленський прокоментував чергову масштабну атаку РФ на Україну в ніч проти 14 жовтня. Він назвав цей удар "абсолютно свідомим і показовим масштабністю". За його словами, такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було.