РФ атакувала Луцьк і Рівне: 3 загиблих та 18 постраждалих

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Рівненщини

РФ продовжує систематично атакувати Україну реактивними БпЛА. Стало відомо, що 14 жовтня, в середу, у Луцьку внаслідок падіння уламків дрона загинуло троє людей, 10 травмовано. У Рівному дрон упав у житловому секторі, наразі відомо про вісьмох поранених.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка, ДСНС та засновника музею Віктора Корсака.

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Наслідки атаки на Луцьк 14 жовтня

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив, що під час російської атаки на Луцьк уламки реактивного безпілотника РФ впали на територію міста.

"На вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні "Єврогурт". Вогонь охопив усю будівлю. Станом на зараз пожежу локалізовано", — зазначив він.

Повідомляється, що уламки безпілотника РФ пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності.

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"Зараз я перебуваю на місці разом із керівниками відповідних служб. Координуємо роботу та ліквідацію наслідків атаки. Деталі згодом. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях", — написав Роман Романюк.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотника на гуртівню "Єврогурт" загинули троє людей. Двох загиблих виявили на місці події, ще одна людина померла в лікарні. Крім того, травми отримали 10 осіб.

"Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку — травмовано 2 людей, з них 1 дитина", — додав Романюк.

Допис Романа Романюка. Скриншот: Telegram

Також засновник Музею сучасного мистецтва Корсаків Віктор Корсак проінформував, що через російську атаку 13 жовтня загорівся дах культурно-розважального центру "Адреналін Сіті" в Луцьку. Зазнала пошкоджень частина мистецького проєкту "Космогонія". Пожежу вдалося ліквідувати.

Музей сучасного мистецтва Корсаків. Фото: msumk.com

У Рівному безпілотник упав у житловому секторі 14 жовтня

Російської атаки дронами зазнало Рівне. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок падіння російського безпілотника в житловому секторі постраждали восьмеро людей, серед них — дитина 2012 року народження.

"Виникла пожежа 4 приватних легкових автівок та покрівлі житлової 3-поверхівки, вибиті вікна. Також пошкоджений сусідній житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали жінку та передали її медикам", — написало ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу та продовжили розбирати завали. Пізніше стало відомо, що до лікарні доправлено вісьмох поранених, зокрема 14-річного хлопчика. Чотирьох постраждалих госпіталізували.

Наразі загальна кількість постраждалих у двох містах становить 18 осіб, загинуло 3. Інформація про стан травмованих та остаточні масштаби пошкоджень уточнюється.

Рятувальники. Фото: ДСНС Рівненщини

Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС Рівненщини

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Рівненщини

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабну атаку РФ. Випущено 39 балістичних ракет і понад 120 ударних безпілотників та баражуючих боєприпасів. Основними цілями стали енергетичні об’єкти й критична інфраструктура Києва, Київщини та Харкова.

Новини.LIVE інформували, що крім цього, російські війська масовано атакували залізничну інфраструктуру в п’яти областях України. Пошкоджень зазнали депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції та рухомий склад.