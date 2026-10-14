Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Луцьк і Рівне: 3 загиблих та 18 постраждалих

РФ атакувала Луцьк і Рівне: 3 загиблих та 18 постраждалих

Ua ru
14 жовтня 2026 14:29
РФ атакувала Луцьк і Рівне: 3 загиблих та 18 постраждалих
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Рівненщини

РФ продовжує систематично атакувати Україну реактивними БпЛА. Стало відомо, що 14 жовтня, в середу, у Луцьку внаслідок падіння уламків дрона загинуло троє людей, 10 травмовано. У Рівному дрон упав у житловому секторі, наразі відомо про вісьмох поранених.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка, ДСНС та засновника музею Віктора Корсака.

Реклама

Наслідки атаки на Луцьк 14 жовтня

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив, що під час російської атаки на Луцьк уламки реактивного безпілотника РФ впали на територію міста.

"На вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні "Єврогурт". Вогонь охопив усю будівлю. Станом на зараз пожежу локалізовано", — зазначив він.

Повідомляється, що уламки безпілотника РФ пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. 

Читайте також:

"Зараз я перебуваю на місці разом із керівниками відповідних служб. Координуємо роботу та ліквідацію наслідків атаки. Деталі згодом. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях", — написав Роман Романюк.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотника на гуртівню "Єврогурт" загинули троє людей. Двох загиблих виявили на місці події, ще одна людина померла в лікарні. Крім того, травми отримали 10 осіб.

"Наразі пожежу вдалося локалізувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. У 9-ти поверховому багатоквартирному житловому будинку — травмовано 2 людей, з них 1 дитина", — додав Романюк.

РФ атакувала Луцьк і Рівне: 3 загиблих та 18 постраждалих - фото 1
Допис Романа Романюка. Скриншот: Telegram

Також засновник Музею сучасного мистецтва Корсаків Віктор Корсак проінформував, що через російську атаку 13 жовтня загорівся дах культурно-розважального центру "Адреналін Сіті" в Луцьку. Зазнала пошкоджень частина мистецького проєкту "Космогонія". Пожежу вдалося ліквідувати.

РФ атакувала Луцьк і Рівне: 3 загиблих та 18 постраждалих - фото 1
Музей сучасного мистецтва Корсаків. Фото: msumk.com

У Рівному безпілотник упав у житловому секторі 14 жовтня

Російської атаки дронами зазнало Рівне. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок падіння російського безпілотника в житловому секторі постраждали восьмеро людей, серед них — дитина 2012 року народження. 

"Виникла пожежа 4 приватних легкових автівок та покрівлі житлової 3-поверхівки, вибиті вікна. Також пошкоджений сусідній житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали жінку та передали її медикам", — написало ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу та продовжили розбирати завали. Пізніше стало відомо, що до лікарні доправлено вісьмох поранених, зокрема 14-річного хлопчика. Чотирьох постраждалих госпіталізували.

Наразі загальна кількість постраждалих у двох містах становить 18 осіб, загинуло 3. Інформація про стан травмованих та остаточні масштаби пошкоджень уточнюється.

РФ атакувала Луцьк і Рівне: 3 загиблих та 18 постраждалих - фото 1
Рятувальники. Фото: ДСНС Рівненщини
РФ атакувала Луцьк і Рівне: 3 загиблих та 18 постраждалих - фото 2
Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС Рівненщини
РФ атакувала Луцьк і Рівне: 3 загиблих та 18 постраждалих - фото 3
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Рівненщини

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабну атаку РФ. Випущено 39 балістичних ракет і понад 120 ударних безпілотників та баражуючих боєприпасів. Основними цілями стали енергетичні об’єкти й критична інфраструктура Києва, Київщини та Харкова.

Новини.LIVE інформували, що крім цього, російські війська масовано атакували залізничну інфраструктуру в п’яти областях України. Пошкоджень зазнали депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції та рухомий склад.

Рівне безпілотники Луцьк атака БпЛА реактивні дрони
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації