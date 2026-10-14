Россия атаковала Луцк и Ровно: 3 погибших и 18 пострадавших

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Ровенской области

Россия продолжает систематически наносить удары по Украине с помощью реактивных БПЛА. Стало известно, что 14 октября, в среду, в Луцке в результате падения обломков дрона погибли три человека, 10 получили травмы. В Ровно дрон упал в жилом районе, на данный момент известно о восьми раненых.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на начальника Волынской областной военной администрации Романа Романюка, ГСЧС и основателя музея Виктора Корсака.

Реклама

Последствия атаки на Луцк 14 октября

Начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк сообщил, что во время российской атаки на Луцк обломки реактивного беспилотника РФ упали на территорию города.

"На улице Конякина возник масштабный пожар в оптовом складе "Еврогурт". Огонь охватил все здание. На данный момент пожар локализован", — отметил он.

Сообщается, что обломки беспилотника РФ повредили квартиру на девятом этаже жилого дома на проспекте Соборности.

Читайте также:

"Сейчас я нахожусь на месте вместе с руководителями соответствующих служб. Координируем работу и ликвидацию последствий атаки. Подробности позже. Прошу всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах", — написал Роман Романюк.

Позже глава ОВА сообщил, что в результате падения обломков беспилотника на оптовый склад "Еврогурт" погибли три человека. Двоих погибших обнаружили на месте происшествия, ещё один человек скончался в больнице. Кроме того, травмы получили 10 человек.

"На данный момент пожар удалось локализовать. Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий. В 9-этажном многоквартирном жилом доме пострадали 2 человека, из них 1 ребенок", — добавил Романюк.

Допис Романа Романюка. Скриншот: Telegram

Также основатель Музея современного искусства Корсаков Виктор Корсак сообщил, что из-за российской атаки 13 октября загорелась крыша культурно-развлекательного центра "Адреналин Сити" в Луцке. Повреждения получила часть художественного проекта "Космогония". Пожар удалось потушить.

Музей современного украинского искусства Корсаков. Фото: msumk.com

В Ровно 14 октября беспилотник упал в жилом районе

Российской атаке с использованием дронов подверглись Ровно. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате падения российского беспилотника в жилом районе пострадали восемь человек, среди них — ребенок 2012 года рождения.

"Возник пожар в четырёх частных легковых автомобилях и на крыше жилого трёхэтажного дома, выбиты окна. Также поврежден соседний жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли женщину и передали её медикам", — написала ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар и продолжили разбор завалов. Позже стало известно, что в больницу доставлены восемь раненых, в том числе 14-летний мальчик. Четверо пострадавших госпитализированы.

На данный момент общее количество пострадавших в двух городах составляет 18 человек, погибло 3. Информация о состоянии пострадавших и окончательных масштабах повреждений уточняется.

Спасатели. Фото: ГСЧС Ровенской области

Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС Ровенской области

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Ровенской области

Мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабной атаке РФ. Было запущено 39 баллистических ракет и более 120 ударных беспилотников и баражирующих боеприпасов. Основными целями стали энергетические объекты и критическая инфраструктура Киева, Киевской области и Харькова.

Новини.LIVE сообщали, что кроме этого, российские войска массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру в пяти областях Украины. Повреждения получили депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.