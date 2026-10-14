Атака РФ на Луцк 14 октября: число погибших возросло до шести

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Донецкой области

Россия нанесла удар по Луцку с помощью реактивных дронов, в результате чего погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения. Больше всего пострадал оптовый склад "Еврогурт" на улице Конякина, где в результате удара возник крупный пожар.

Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк, передает Новини.LIVE.

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В Луцке возросло число погибших в результате атаки 14 октября

Согласно обновленным данным, число погибших в результате российского удара по Луцку возросло до шести человек. Все погибшие связаны с атакой на оптовый склад "Еврогурт", расположенный на улице Конякина.

Ранее сообщалось о четырёх погибших, один из них скончался в медицинском учреждении. Впоследствии стало известно о пятой жертве, а позже — ещё об одном погибшем. Всего в результате атаки травмы получили 12 человек.

К ликвидации последствий нападения были привлечены девять единиц техники и 35 спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Глава Волынской ОГА Роман Романюк выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей, медиков и всех, кто помогает пострадавшим и работает на местах удара.

"Искренние соболезнования родным и близким", — написал он.

Информация о последствиях российской дроновой атаки уточняется.

Мы писали, что на территории оптового склада "Еврогурт" вспыхнул масштабный пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, а на месте происшествия работали экстренные службы. Также российские обломки повредили жилой дом на проспекте Соборности. Там пострадали два человека, среди них — ребенок.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал очередную масштабную атаку РФ на Украину в ночь на 14 октября. Он назвал этот удар "абсолютно сознательным и показательным по своим масштабам". По его словам, такого демонстративного неуважения со стороны России к Америке ещё не было.