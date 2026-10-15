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Главная Новости дня "Флеш" призывает украинцев не снимать видео прилетов дронов

"Флеш" призывает украинцев не снимать видео прилетов дронов

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15 октября 2026 17:49
Флеш предупредил украинцев о видео с ударами Гераней: в чем опасность
Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов "Флеш". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов в "Флеш" призвал украинцев не снимать видео прилетов российских дронов типа "Герань". По его словам, враг пытается заполучить эти видео, предлагая денежное вознаграждение.

Об этом Сергей Бескрестнов сообщил в Facebook в четверг, 15 октября, передает Новини.LIVE.

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Видео прилетов "Гераней"

"Флеш" отметил, что во многих Telegram-каналах россияне просят предателей в Украине снимать видео прилетов "Гераней" и передавать информацию за деньги.

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Сообщение россиян из Telegram-канала. Фото: скриншот

"4 года не просили, а вдруг это стало настолько важным. Так что же изменилось? Я думаю, причина заключается в применении на "Геранях" оптического распознавания целей и наведения на цели. Противнику важно понимать на основе видео прилета, как работают алгоритмы в боевых условиях", — заявил он.

Бескрестнов призвал украинцев не снимать и не публиковать видео попаданий "шахедов".

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Пост Бескрестнова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 октября российские оккупанты совершили крупнейшую атаку дронов на Кировоградскую область. В ходе обстрела противник запустил почти 360 дронов, в результате чего погибли три человека, шестеро получили травмы.

Кроме того, этой ночью под ударами России оказалась Ровенская область. В частности, в областном центре и районе пропадало электричество. Также известно о повреждении двух домов в частном секторе.

война Украина обстрелы дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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