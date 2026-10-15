Россия атаковала Волынь дронами 15 октября: в Луцке возникли перебои с электричеством и водой

Улица без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 15 октября, российские оккупанты атаковали Волынь с помощью дронов. В результате обстрела в Луцке зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. Аварийные бригады уже работают над восстановлением.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Волыни 15 октября

Романюк отметил, что во время вечерних воздушных тревог в воздушном пространстве Волыни находились три реактивных дрона. Силы противовоздушной обороны сбили все цели.

В Луцкой общине обломки сбитого беспилотника повредили линии электропередач, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В настоящее время аварийные службы работают над устранением повреждений. Параллельно принимаются меры по восстановлению подачи воды.

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"Атаки вражеских дронов на область не прекращаются. В воздушном пространстве страны еще достаточно много средств поражения, поэтому настоятельно рекомендую не игнорировать сигналы тревоги и укрываться", — добавил Романюк.

Пост Романа Романюка. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на советника ОП Сергея Лещенко, США на несколько дней приостановили передачу Украине разведывательных данных об угрозе баллистических ударов. За это время Киев дважды подвергся ракетному обстрелу без предварительного предупреждения со стороны американских партнеров.

А советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов призвал граждан не публиковать видео попаданий российских беспилотников типа "Герань". Он отметил, что российская сторона пытается получить такие записи, в частности предлагая за них денежное вознаграждение.