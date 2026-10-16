Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Луцк остался без света из-за атаки России: восстановление может занять сутки

Луцк остался без света из-за атаки России: восстановление может занять сутки

Ua ru
16 октября 2026 15:08
В Луцке может отсутствовать электроснабжение как минимум сутки facebook.com/andrij.razumovs.kij.2025
Оперативное совещание Луцкого городского совета. Фото: facebook.com/andrij.razumovs.kij.2025

После российского нападения на Волынь ситуация в Луцке остается сложной, но контролируемой. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский в пятницу, 16 октября, рассказал о работе критически важной инфраструктуры города, проблемах с водоснабжением и остановке электротранспорта. Он также предупредил, что жителям следует подготовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

Об этом сообщил секретарь горсовета Разумовский, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда в Луцке восстановят свет

Во время атаки российские войска нанесли удар по двум подстанциям в Луцке.

"Энергетики не могут приступить к полноценным восстановительным работам, поскольку сохраняется угроза повторных атак", — сообщил Разумовский в эфире "Киев24", передают "Волынские новости".

По словам Разумовского, после окончания воздушной тревоги должна была начаться оценка ситуации. Он надеется, что электроснабжение удастся восстановить в ближайшее время, однако призвал горожан не рассчитывать на быстрое возвращение света.

Читайте также:

"Если включат быстрее, то слава Богу. Но хотел бы всех попросить, чтобы все подготовились", — сказал секретарь горсовета.

Какова ситуация с водой в Луцке

Водоснабжение в городе сохраняется, однако вода подается со сниженным давлением. Из-за этого на этажах выше второго-третьего она может отсутствовать. В то же время канализационная система продолжает работать.

Разумовский посоветовал жителям обращаться к соседям или председателям ОСМД, ведь в домах должны быть установлены краны, через которые можно набрать воду.

Больницы работают на генераторах, электротранспорт остановлен

Городские больницы, котельные, водоканал и другие коммунальные службы продолжают работу на генераторах. Электротранспорт пока не курсирует. Его движение возобновят после восстановления электроснабжения.

Если ситуация не улучшится, в Луцке развернут "Пункты непоколебимости". Городские власти также планируют вести переговоры с операторами мобильной связи об обеспечении работы базовых станций.

"Прошу водителей быть более осторожными на дорогах", — подчеркнул он.

Что известно об атаке на Волынь

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что вечером 15 октября российские беспилотники атаковали Волынь. После этого в Луцке сообщали о перебоях с электро- и водоснабжением, а аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 16 октября российские дроны атаковали западные области Украины. На фоне этих атак Луцк остался без электроэнергии, а коммунальные службы перешли на резервные источники питания.

электроэнергия Луцк отключения света свет подстанция атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации