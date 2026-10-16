Оперативное совещание Луцкого городского совета. Фото: facebook.com/andrij.razumovs.kij.2025

После российского нападения на Волынь ситуация в Луцке остается сложной, но контролируемой. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский в пятницу, 16 октября, рассказал о работе критически важной инфраструктуры города, проблемах с водоснабжением и остановке электротранспорта. Он также предупредил, что жителям следует подготовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

Об этом сообщил секретарь горсовета Разумовский, передает Новини.LIVE.

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Когда в Луцке восстановят свет

Во время атаки российские войска нанесли удар по двум подстанциям в Луцке.

"Энергетики не могут приступить к полноценным восстановительным работам, поскольку сохраняется угроза повторных атак", — сообщил Разумовский в эфире "Киев24", передают "Волынские новости".

По словам Разумовского, после окончания воздушной тревоги должна была начаться оценка ситуации. Он надеется, что электроснабжение удастся восстановить в ближайшее время, однако призвал горожан не рассчитывать на быстрое возвращение света.

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"Если включат быстрее, то слава Богу. Но хотел бы всех попросить, чтобы все подготовились", — сказал секретарь горсовета.

Какова ситуация с водой в Луцке

Водоснабжение в городе сохраняется, однако вода подается со сниженным давлением. Из-за этого на этажах выше второго-третьего она может отсутствовать. В то же время канализационная система продолжает работать.

Разумовский посоветовал жителям обращаться к соседям или председателям ОСМД, ведь в домах должны быть установлены краны, через которые можно набрать воду.

Больницы работают на генераторах, электротранспорт остановлен

Городские больницы, котельные, водоканал и другие коммунальные службы продолжают работу на генераторах. Электротранспорт пока не курсирует. Его движение возобновят после восстановления электроснабжения.

Если ситуация не улучшится, в Луцке развернут "Пункты непоколебимости". Городские власти также планируют вести переговоры с операторами мобильной связи об обеспечении работы базовых станций.

"Прошу водителей быть более осторожными на дорогах", — подчеркнул он.

Что известно об атаке на Волынь

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что вечером 15 октября российские беспилотники атаковали Волынь. После этого в Луцке сообщали о перебоях с электро- и водоснабжением, а аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 16 октября российские дроны атаковали западные области Украины. На фоне этих атак Луцк остался без электроэнергии, а коммунальные службы перешли на резервные источники питания.