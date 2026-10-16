Россия атаковала запад Украины: повреждено предприятие, местами нет света
В ночь на 16 октября российские беспилотники нанесли удары по западным областям Украины. Последствия ударов зафиксированы на Волыни, в Ровенской и Тернопольской областях. В Луцке пропало электроснабжение, в Чортковской общине почти полностью уничтожено предприятие, а в Ровенской области повреждена гражданская, в частности жилая, инфраструктура.
Об этом сообщили секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский, начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух, начальник Ровенской ОВА Александр Коваль и мэр Чорткова Владимир Шматько, передает Новини.LIVE.
В Чортковской громаде уничтожено предприятие
В результате повторных атак российских дронов производственное предприятие в Чортковской громаде Тернопольской области почти полностью уничтожено. По словам городского головы Владимира Шматька, один беспилотник атаковал объект накануне, а в ночь на 16 октября по нему нанесли удар еще два.
Предприятие было иностранным и работало в громаде более десяти лет. По словам мэра, оно обеспечивало работой многих местных жителей и было крупнейшим плательщиком налогов в бюджет громады.
Работников предприятия эвакуировали, поэтому никто не пострадал. Тарас Пастух сообщил, что площадь пожара составила 15 квадратных метров, спасатели его ликвидировали.
Мэр подчеркнул, что уничтожение предприятия будет иметь серьезные последствия для громады.
В Ровенской области повреждена гражданская инфраструктура
Начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности жилых объектов.
"Тяжелая ночь для Ровенской области и, в частности, для областного центра", — отметил Коваль.
По его словам, в результате атаки на Ровно за медицинской помощью обратились семь человек. Пока никого из них не госпитализировали. Воздушная тревога усложняет работу служб. Вместе с городскими властями областная администрация работает над обследованием поврежденного жилья и временным отселением пострадавших жителей.
Подробности о повреждениях областные власти пообещали сообщить позже.
Луцк остался без электроснабжения
В Луцке в результате атаки российских беспилотников пропало электричество.
"Коммунальные службы работают на резервных источниках питания", — сообщил Андрей Разумовский.
Что известно о предыдущих атаках на запад Украины
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 15 октября российские войска атаковали Волынь дронами. После обстрела в Луцке возникли перебои с электро- и водоснабжением, а аварийные бригады начали восстанавливать подачу услуг.
Также Новини.LIVE писали, что вечером 14 октября российские беспилотники атаковали Тернопольскую область. Тогда в Чортковском районе было повреждено предприятие, пять человек обратились за медицинской помощью.