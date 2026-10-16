Поврежденный дом в результате российского удара в Ровенской области. Фото: facebook.com/profile.php?id=61555244547834

В ночь на 16 октября российские беспилотники нанесли удары по западным областям Украины. Последствия ударов зафиксированы на Волыни, в Ровенской и Тернопольской областях. В Луцке пропало электроснабжение, в Чортковской общине почти полностью уничтожено предприятие, а в Ровенской области повреждена гражданская, в частности жилая, инфраструктура.

Об этом сообщили секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский, начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух, начальник Ровенской ОВА Александр Коваль и мэр Чорткова Владимир Шматько, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ в Ровенской области. Фото: facebook.com/profile.php?id=61555244547834

В Чортковской громаде уничтожено предприятие

В результате повторных атак российских дронов производственное предприятие в Чортковской громаде Тернопольской области почти полностью уничтожено. По словам городского головы Владимира Шматька, один беспилотник атаковал объект накануне, а в ночь на 16 октября по нему нанесли удар еще два.

Предприятие было иностранным и работало в громаде более десяти лет. По словам мэра, оно обеспечивало работой многих местных жителей и было крупнейшим плательщиком налогов в бюджет громады.

Работников предприятия эвакуировали, поэтому никто не пострадал. Тарас Пастух сообщил, что площадь пожара составила 15 квадратных метров, спасатели его ликвидировали.

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Мэр подчеркнул, что уничтожение предприятия будет иметь серьезные последствия для громады.

В Ровенской области повреждена гражданская инфраструктура

Начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности жилых объектов.

"Тяжелая ночь для Ровенской области и, в частности, для областного центра", — отметил Коваль.

По его словам, в результате атаки на Ровно за медицинской помощью обратились семь человек. Пока никого из них не госпитализировали. Воздушная тревога усложняет работу служб. Вместе с городскими властями областная администрация работает над обследованием поврежденного жилья и временным отселением пострадавших жителей.

Подробности о повреждениях областные власти пообещали сообщить позже.

Луцк остался без электроснабжения

В Луцке в результате атаки российских беспилотников пропало электричество.

"Коммунальные службы работают на резервных источниках питания", — сообщил Андрей Разумовский.

Что известно о предыдущих атаках на запад Украины

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 15 октября российские войска атаковали Волынь дронами. После обстрела в Луцке возникли перебои с электро- и водоснабжением, а аварийные бригады начали восстанавливать подачу услуг.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 14 октября российские беспилотники атаковали Тернопольскую область. Тогда в Чортковском районе было повреждено предприятие, пять человек обратились за медицинской помощью.