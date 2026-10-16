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Головна Новини дня РФ атакувала захід України: пошкоджене підприємство, місцями нема світла

РФ атакувала захід України: пошкоджене підприємство, місцями нема світла

Ua ru
16 жовтня 2026 09:35
Нічна атака РФ на захід України 16 жовтня: наслідки на Волині, Рівненщині й Тернопільщині facebook.com/profile.php?id=61555244547834
Пошкоджений будинок унаслідок російського удару на Рівненщині. Фото: facebook.com/profile.php?id=61555244547834

У ніч на 16 жовтня російські безпілотники атакували західні області України. Наслідки ударів зафіксували на Волині, Рівненщині та Тернопільщині. У Луцьку зникло електропостачання, у Чортківській громаді майже повністю знищено підприємство, а на Рівненщині пошкоджено цивільну, зокрема житлову, інфраструктуру.

Про це повідомили секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль та міський голова Чорткова Володимир Шматько, передає Новини.LIVE.

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Пошкоджений будинок через російський удар 16 жовтня на Рівненщині
Наслідки атаки РФ на Рівненщині. Фото: facebook.com/profile.php?id=61555244547834

У Чортківській громаді знищено підприємство

Внаслідок повторних атак російських дронів виробниче підприємство в Чортківській громаді Тернопільської області майже повністю знищене. За словами міського голови Володимира Шматька, один безпілотник атакував об'єкт напередодні, а в ніч на 16 жовтня по ньому вдарили ще два.

Підприємство було іноземним і працювало в громаді понад десять років. За словами мера, воно забезпечувало роботою багатьох місцевих жителів і було найбільшим платником податків до бюджету громади.

Працівників підприємства евакуювали, тому ніхто не постраждав. Тарас Пастух повідомив, що площа пожежі становила 15 квадратних метрів, рятувальники її ліквідували.

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Міський голова наголосив, що знищення підприємства матиме серйозні наслідки для громади.

На Рівненщині пошкоджено цивільну інфраструктуру

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про ураження цивільної інфраструктури, зокрема житлових об'єктів

"Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру", — зазначив Коваль.

За його словами, внаслідок атаки на Рівне по медичну допомогу звернулися семеро людей. Наразі нікого з них не госпіталізували. Повітряна тривога ускладнює роботу служб. Разом із міською владою обласна адміністрація працює над обстеженням пошкодженого житла та тимчасовим відселенням постраждалих мешканців.

Подробиці щодо пошкоджень обласна влада пообіцяла повідомити згодом.

Луцьк залишився без електропостачання

У Луцьку внаслідок атаки російських безпілотників зникла електрика.

"Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення", — повідомив Андрій Разумовський.

Що відомо про попередні атаки на захід України

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 15 жовтня російські війська атакували Волинь дронами. Після обстрілу в Луцьку виникли перебої з електро- та водопостачанням, а аварійні бригади почали відновлювати подачу послуг.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 14 жовтня російські безпілотники атакували Тернопільську область. Тоді на Чортківщині зазнало пошкоджень підприємство, п'ятеро людей звернулися по медичну допомогу.

Рівненська область Тернопільська область Луцьк війна в Україні відключення світла атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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