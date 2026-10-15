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Головна Новини дня РФ атакувала підприємство на Тернопільщині: п’ятеро людей постраждали

РФ атакувала підприємство на Тернопільщині: п’ятеро людей постраждали

Ua ru
15 жовтня 2026 10:39
Атака Росії на Тернопільщину 15 жовтня: п’ятеро людей звернулися до медиків
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки на Тернопільщину. Фото: ДСНС

Увечері російські війська атакували Тернопільську область ударними безпілотниками. На Чортківщині внаслідок удару постраждало одне з підприємств, а п’ятеро людей звернулися по медичну допомогу.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки на Тернопільщину

Увечері росіяни завдали удару по Тернопільщині ударними безпілотниками. Під атакою опинилося підприємство в Чортківському районі.

РФ атакувала підприємство на Тернопільщині: п’ятеро людей постраждали - фото 1
Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

На місці події працювали рятувальники, піротехніки, представники Національної поліції та інших служб. Вони ліквідовували наслідки атаки.

За попередньою інформацією, по медичну допомогу звернулися п’ятеро людей.

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Тернопільська область поранення БпЛА руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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