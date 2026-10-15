Нападение России на Тернопольскую область 15 октября: пять человек обратились за медицинской помощью

Спасатель устраняет последствия атаки в Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Вечером российские войска нанесли удар по Тернопольской области с помощью ударных беспилотников. В Чортковском районе в результате удара пострадало одно из предприятий, а пять человек обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки на Тернопольскую область

Вечером россияне нанесли удар по Тернопольской области ударными беспилотниками. Под ударом оказалось предприятие в Чортковском районе.

Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

На месте происшествия работали спасатели, пиротехники, представители Национальной полиции и других служб. Они ликвидировали последствия атаки.

По предварительной информации, за медицинской помощью обратились пять человек.

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