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Главная Новости дня Россия нанесла удар по Днепропетровской области: погибли два человека

Россия нанесла удар по Днепропетровской области: погибли два человека

Ua ru
15 октября 2026 07:37
15 октября Россия нанесла удар по Днепропетровской области: погибли два человека
Последствия атаки на Днепропетровскую область. Фото: t.me/s/dnipropetrovskaODA

Российские войска на рассвете 15 октября атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области. В Новоалександровской громаде в результате удара был разрушен частный дом, погибли два человека. В Павлограде загорелись несколько частных домов.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

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Последствия удара по Днепропетровской области

В Новоалександровской громаде российская атака разрушила частный дом. В результате удара погибли два человека.

Росія атакувала Дніпропетровщину: загинули двоє людей - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

В Павлограде после обстрела загорелись несколько частных домов. На месте работают спасатели, которые ликвидируют последствия атаки.

Информацию о возможных пострадавших в Павлограде пока уточняют.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 14 октября российские войска атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов были погибшие, также зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали о российском ударе 12 октября по Днепру, в результате которого были повреждены торговый центр и жилые дома. Атака унесла жизнь одного человека.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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