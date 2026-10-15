15 октября Россия нанесла удар по Днепропетровской области: погибли два человека

Последствия атаки на Днепропетровскую область. Фото: t.me/s/dnipropetrovskaODA

Российские войска на рассвете 15 октября атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области. В Новоалександровской громаде в результате удара был разрушен частный дом, погибли два человека. В Павлограде загорелись несколько частных домов.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия удара по Днепропетровской области

В Новоалександровской громаде российская атака разрушила частный дом. В результате удара погибли два человека.

Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

В Павлограде после обстрела загорелись несколько частных домов. На месте работают спасатели, которые ликвидируют последствия атаки.

Информацию о возможных пострадавших в Павлограде пока уточняют.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 14 октября российские войска атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов были погибшие, также зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали о российском ударе 12 октября по Днепру, в результате которого были повреждены торговый центр и жилые дома. Атака унесла жизнь одного человека.