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Россияне атаковали четыре района Днепропетровской области: есть жертвы

Ua ru
14 октября 2026 10:27
Атака на Днепр и Павлоград: последствия вражеских ударов по региону 14 октября
Тушение пожара в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Украины/dsns.gov.ua

За последние сутки четыре района Днепропетровской области подверглись российским атакам. В результате обстрелов двое человек погибли, а ещё шестеро, в том числе ребёнок, получили ранения. Россияне наносили удары по Днепру, Павлограду, Никопольскому району и Синельниковскому району, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Трагические последствия в Павлограде и Никопольском районе

Российские войска нанесли серию ударов по территории Днепропетровской области, атаковав сразу четыре района. Жертвами этой агрессии стали двое мирных жителей, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — один ребёнок.

Обстріли Дніпропетровської області
Пожар в результате атаки в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Украины/dsns.gov.ua

В частности, вечером вражеский снаряд попал в открытую местность в городе Павлограде. Этот обстрел унес жизнь одного человека. Кроме того, ранения получили четверо горожан, в том числе несовершеннолетний.

Атаки на Дніпропетровську область
Спасатели на месте атакованного объекта. Фото: ГСЧС Украины/dsns.gov.ua

В Никопольском районе под вражеским огнем оказались непосредственно сам районный центр и территория Мировской громады, где в результате российских ударов погиб ещё один человек.

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Россияне также нанесли удар по одному из предприятий Днепра. В результате попадания на промышленном объекте вспыхнул масштабный пожар, один человек получил травмы.

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровській області
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины/dsns.gov.ua

В Синельниковском районе под обстрелом оказались Николаевская и Яворницкая громады. Там вражеские снаряды повредили как минимум один частный дом. В ходе этих атак ранения получила местная жительница.

На данный момент спасатели полностью локализовали и ликвидировали все пожары, возникшие из-за российских обстрелов в различных районах области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 12 октября, армия РФ нанесла удар по Днепру. Вражеские снаряды разрушили торговый центр и жилой многоэтажный дом, унеся жизнь одного человека.

За два дня до этого, в субботу, 10 октября, россияне обрушили огонь на Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний мальчик, ещё двое детей получили ранения и травмы.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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