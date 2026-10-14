Атака на Дніпро та Павлоград: наслідки ворожих ударів по регіону 14 жовтня

Гасіння пожежі в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС України/dsns.gov.ua

Чотири райони Дніпропетровської області зазнали російських атак впродовж минулої доби. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, а ще шестеро, зокрема дитина, отримали поранення. Росіяни били по Дніпру, Павлограду, Нікопольщині та Синельниківському району, спричинивши масштабні пожежі та руйнування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від ДСНС України.

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Трагічні наслідки у Павлограді та на Нікопольщині

Російські війська завдали серії ударів по території Дніпропетровської області, атакувавши одразу чотири райони. Жертвами цієї агресії стали двоє мирних жителів, ще шестеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є одна дитина.

Пожежа внаслідок атаки в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС України/dsns.gov.ua

Зокрема, у вечірній час ворожий снаряд влучив по відкритій місцевості в місті Павлоград. Цей обстріл забрав життя однієї людини. Крім того, поранення отримали четверо містян, включно з неповнолітнім.

Рятувальники на місці атакованого об'єкта. Фото: ДСНС України/dsns.gov.ua

У Нікопольському районі під ворожим вогнем опинилися безпосередньо сам районний центр та територія Мирівської громади, де внаслідок російських ударів загинула ще одна людина.

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Росіяни також спрямували атаку на одне з підприємств Дніпра. Внаслідок влучання на промисловому об'єкті спалахнула масштабна пожежа, травмувався один чоловік.

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС України/dsns.gov.ua

У Синельниківському районі під обстрілом були Миколаївська та Яворницька громади. Там ворожі снаряди пошкодили щонайменше один приватний будинок. Під час цих атак поранення отримала місцева жителька.

Наразі рятувальники повністю приборкали та ліквідували всі пожежі, що виникли через російські обстріли у різних районах області.

Раніше Новини.LIVE інформували, що в понеділок, 12 жовтня, армія РФ вдарила по Дніпру. Ворожі снаряди понівечили торговий центр і житлову багатоповерхівку, забравши життя однієї людини.

За два дні до цього, у суботу 10 жовтня, росіяни накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик, ще двоє дітей зазнали поранень і травм.