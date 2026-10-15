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Головна Новини дня Росія атакувала Дніпропетровщину: загинули двоє людей

Росія атакувала Дніпропетровщину: загинули двоє людей

Ua ru
15 жовтня 2026 07:37
Росія атакувала Дніпропетровщину 15 жовтня: загинули двоє людей
Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: t.me/s/dnipropetrovskaODA

Російські війська вдосвіта 15 жовтня атакували Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровської області. У Новоолександрівській громаді внаслідок удару зруйновано приватний будинок, загинули двоє людей. У Павлограді зайнялися кілька приватних осель.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Дніпропетровщині

У Новоолександрівській громаді російська атака зруйнувала приватний будинок. Унаслідок удару загинули двоє людей.

Росія атакувала Дніпропетровщину: загинули двоє людей - фото 1
Допис Олександра Ганжі. Фото: скриншот

У Павлограді після обстрілу спалахнули кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки.

Інформацію про можливих постраждалих у Павлограді наразі уточнюють.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 14 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів були загиблі, також зафіксували руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. 

Також Новини.LIVE писали про російський удар 12 жовтня по Дніпру, внаслідок якого були пошкоджені торговельний центр і житлові будинки. Атака забрала життя однієї людини.

вибух Дніпро Дніпропетровська область загиблі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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