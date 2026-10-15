Росія атакувала Дніпропетровщину 15 жовтня: загинули двоє людей

Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: t.me/s/dnipropetrovskaODA

Російські війська вдосвіта 15 жовтня атакували Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровської області. У Новоолександрівській громаді внаслідок удару зруйновано приватний будинок, загинули двоє людей. У Павлограді зайнялися кілька приватних осель.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Дніпропетровщині

У Новоолександрівській громаді російська атака зруйнувала приватний будинок. Унаслідок удару загинули двоє людей.

Допис Олександра Ганжі. Фото: скриншот

У Павлограді після обстрілу спалахнули кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки.

Інформацію про можливих постраждалих у Павлограді наразі уточнюють.

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Також Новини.LIVE писали про російський удар 12 жовтня по Дніпру, внаслідок якого були пошкоджені торговельний центр і житлові будинки. Атака забрала життя однієї людини.