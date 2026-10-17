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Головна Новини дня В Україні завтра вимикатимуть світло: графіки відключень

В Україні завтра вимикатимуть світло: графіки відключень

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17 жовтня 2026 21:31
Відключення світла в Україні 18 жовтня: графіки Укренерго на завтра
Енергетики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Україні діятимуть завтра, 18 жовтня. Заходи обмеження будуть застосовуватися з 06:00. Причиною є наслідки російських ударів по енергетичних обʼєктах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні 18 жовтня

З 06:00 по 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів у частині областей обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Водночас ситуація в енергосистемі України може змінюватися внаслідок російських ударів

"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" — додали в Укренерго.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генерального директора Yasno Сергія Коваленка, цієї зими українцям варто готуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Росія не припиняє атакувати енергетичну інфраструктуру, тож навіть масштабні відновлювальні роботи та підготовка до опалювального сезону не гарантують безперебійного забезпечення електроенергією.

А 17 жовтня російські окупанти атакували енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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