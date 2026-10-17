Отключения электроэнергии в Украине 18 октября: графики Укрэнерго на завтра

Энергетики. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать завтра, 18 октября. Меры по ограничению будут применяться с 06:00. Причиной являются последствия российских ударов по энергетическим объектам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Отключения электроэнергии в Украине 18 октября

С 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в части областей в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

В то же время ситуация в энергосистеме Украины может меняться вследствие российских ударов.

"Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда свет появляется по графику — пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" — добавили в Укрэнерго.

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Сообщение «Укрэнерго». Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко, этой зимой украинцам стоит готовиться к возможным перебоям с электроснабжением. Россия не прекращает атаковать энергетическую инфраструктуру, поэтому даже масштабные восстановительные работы и подготовка к отопительному сезону не гарантируют бесперебойного снабжения электроэнергией.

А 17 октября российские оккупанты атаковали энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.