Російська атака залишила Вінницю без світла: що відомо

Вінниця знеструмлена через атаку РФ: тимчасово зупинився електротранстпорт
Російська атака призвела до знеструмлення Вінниці. Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень, а критична інфраструктура міста переходить на резервні джерела живлення. Через відсутність електроенергії тимчасово не працюватиме електротранспорт.
Про ситуацію повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Новини.LIVE.
Що відомо про наслідки атаки у Вінниці
За інформацією Моргунова, щоб забезпечити перевезення пасажирів, на маршрути планують випустити додаткові автобуси та маршрутні таксі.
Міська влада також попередила про можливі перебої з доступом до інтернету. У разі його зникнення жителі зможуть отримувати інформацію про ситуацію та подальші зміни через радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM.
Про подальший розвиток ситуації та зміни в роботі міської інфраструктури обіцяють повідомляти додатково.
Як повідомляли Новини.LIVE, відновлення енергетики України потребує значних фінансових ресурсів, а наявного банківського кредитування недостатньо для покриття всіх потреб. Голова правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна зазначила, що інвестиції в енергетичні проєкти стримують воєнні ризики та побоювання бізнесу втратити обладнання через російські обстріли, тому для відновлення галузі необхідні міжнародні інвестиції, страхування ризиків і захист нових об’єктів.
Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня російська атака безпілотників пошкодила енергетичну інфраструктуру Рівненської області, спричинивши масштабні відключення електроенергії в обласному центрі та прилеглих районах. Водночас на Волині, зокрема в Луцьку, тривали відновлювальні роботи на електромережах, пошкоджених російськими ударами в ніч проти 16 жовтня.