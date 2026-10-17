Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вінниця знеструмлена через атаку РФ: тимчасово зупинився електротранстпорт

Вінниця знеструмлена через атаку РФ: тимчасово зупинився електротранстпорт

Ua ru
17 жовтня 2026 08:33
Російська атака залишила Вінницю без світла: що відомо
Енергетик. Фото: Укренерго

Російська атака призвела до знеструмлення Вінниці. Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень, а критична інфраструктура міста переходить на резервні джерела живлення. Через відсутність електроенергії тимчасово не працюватиме електротранспорт. 

Про ситуацію повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про наслідки атаки у Вінниці

За інформацією Моргунова, щоб забезпечити перевезення пасажирів, на маршрути планують випустити додаткові автобуси та маршрутні таксі.

Вінниця знеструмлена через атаку РФ: тимчасово зупинився електротранстпорт - фото 1
Повідомлення Моргунова. Фото: скриншот

Міська влада також попередила про можливі перебої з доступом до інтернету. У разі його зникнення жителі зможуть отримувати інформацію про ситуацію та подальші зміни через радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM.

Про подальший розвиток ситуації та зміни в роботі міської інфраструктури обіцяють повідомляти додатково.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, відновлення енергетики України потребує значних фінансових ресурсів, а наявного банківського кредитування недостатньо для покриття всіх потреб. Голова правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна зазначила, що інвестиції в енергетичні проєкти стримують воєнні ризики та побоювання бізнесу втратити обладнання через російські обстріли, тому для відновлення галузі необхідні міжнародні інвестиції, страхування ризиків і захист нових об’єктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня російська атака безпілотників пошкодила енергетичну інфраструктуру Рівненської області, спричинивши масштабні відключення електроенергії в обласному центрі та прилеглих районах. Водночас на Волині, зокрема в Луцьку, тривали відновлювальні роботи на електромережах, пошкоджених російськими ударами в ніч проти 16 жовтня.

Вінниця війна в Україні енергетика громадський транспорт атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації