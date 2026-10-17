Российская атака оставила Винницу без света: что известно

Энергетик. Фото: Укрэнерго

Российская атака привела к отключению электроэнергии в Виннице. В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений, а критически важная инфраструктура города переходит на резервные источники питания. Из-за отсутствия электроэнергии электротранспорт временно не будет работать.

О ситуации сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, передает Новини.LIVE.

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Что известно о последствиях атаки в Виннице

По информации Моргунова, чтобы обеспечить перевозку пассажиров, на маршруты планируется выпустить дополнительные автобусы и маршрутные такси.

Сообщение Моргунова. Фото: скриншот

Городские власти также предупредили о возможных перебоях с доступом к интернету. В случае его отсутствия жители смогут получать информацию о ситуации и дальнейших изменениях через радио "Город над Бугом" на частоте 101,8 FM.

О дальнейшем развитии ситуации и изменениях в работе городской инфраструктуры обещают сообщать дополнительно.

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