Сотрудники ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

В пятницу, 16 октября, в результате российской атаки беспилотников была повреждена энергетическая инфраструктура Ровенской области, из-за чего в Ровно и прилегающих районах произошли масштабные отключения электроэнергии. В то же время в Волынской области, в частности в Луцке, продолжаются работы по восстановлению электросетей, которые получили серьезные повреждения в результате российских ударов минувшей ночью.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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Спасатель на месте атаки в Ровенской области. Фото: ГСЧС Ровенской области

Последствия российских атак на энергетику Ровенской и Волынской областей

По информации "Укрэнерго", российские беспилотники атаковали энергетические объекты, обеспечивающие электроснабжение Ровенской области. Из-за повреждения инфраструктуры в Ровно и прилегающих районах зафиксировали масштабные отключения электроэнергии.

Энергетики сейчас работают над организацией электроснабжения обесточенных потребителей по резервным схемам. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Также в Волынской области продолжают восстанавливать поврежденные электросети. В частности, серьезные разрушения получила инфраструктура, обеспечивающая электроснабжение Луцка.

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Энергетики объяснили, что снижение нагрузки на сеть поможет быстрее ликвидировать последствия повреждений и избежать дополнительных вынужденных ограничений электроснабжения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что из-за атаки на энергообъекты в Киеве и части области ввели экстренные отключения электроэнергии. Ограничения также ввели в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 16 октября российские беспилотники атаковали Волынскую, Ровенскую и Тернопольскую области. В Луцке пропало электричество, а в Чертковской громаде после повторных ударов почти полностью уничтожено предприятие с иностранными инвестициями. В Ровенской области повреждена гражданская инфраструктура, а за медицинской помощью обратились семь человек.