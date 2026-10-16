Співробітники ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

У п'ятницю, 16 жовтня, внаслідок російської атаки безпілотників зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура Рівненської області, через що в Рівному та прилеглих районах виникли масштабні знеструмлення. У цей же час у Волинській області, зокрема в Луцьку, тривають роботи з відновлення електромереж, які зазнали серйозних пошкоджень унаслідок російських ударів минулої ночі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на НЕК "Укренерго".

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Рятувальник на місці атаки на Рівненщині. Фото: ДСНС Рівненщини

Наслідки російських атак на енергетику Рівненщини та Волині

За інформацією "Укренерго", російські безпілотники атакували енергетичні об'єкти, які забезпечують електропостачання Рівненської області. Через пошкодження інфраструктури в Рівному та навколишніх районах зафіксували масштабні відключення електроенергії.

Енергетики наразі працюють над організацією живлення знеструмлених споживачів за резервними схемами. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Також у Волинській області продовжують відновлювати пошкоджені електромережі. Зокрема, серйозних руйнувань зазнала інфраструктура, яка забезпечує електропостачання Луцька.

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Енергетики пояснили, що зменшення навантаження на мережу допоможе швидше ліквідувати наслідки пошкоджень та уникнути додаткових вимушених обмежень електропостачання.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що через атаку на енергооб'єкти у Києві та частині області запровадили екстрені відключення світла. Обмеження також ввели у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київщини.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 16 жовтня російські безпілотники атакували Волинську, Рівненську та Тернопільську області. У Луцьку зникло світло, а в Чортківській громаді після повторних ударів майже повністю знищено підприємство з іноземними інвестиціями. На Рівненщині пошкоджено цивільну інфраструктуру, а по медичну допомогу звернулися семеро людей.