Відключення світла 16 жовтня: наслідки атак РФ та ситуація в енергосистемі

Енергетики. Фото: УНІАН

Уночі та вранці 16 жовтня росіяни вдарили по низці енергооб’єктів у Києві, Київській, Волинській, Одеській та Рівненській областях. Унаслідок атак частина споживачів залишилася без електропостачання. через російські обстріли та бойові дії нові знеструмлення також зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Чернігівській областях.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, передає Новини.LIVE.

Реклама

Ремонтні бригади повертають світло українцям

Він додав, що через постійні повітряні тривоги ремонтні бригади змушені призупиняти роботу. Фахівці продовжують відновлення електропостачання, щойно дозволяє безпекова ситуація.

"Енергетики вже відновлюють пошкоджене обладнання та працюють над поверненням світла в домівки українців. Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи", — зазначив Некрасов.

Окрім наслідків російських атак, на електропостачання вплинула негода. Станом на ранок без світла залишалися 12 населених пунктів у Полтавській та Сумській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Читайте також:

Через мережеві обмеження, спричинені російськими ударами, 16 жовтня в окремих регіонах застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Також діють графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

"Це необхідні заходи для стабілізації роботи енергетичної системи та запобігання масштабним аваріям", — наголосив перший заступник міністра.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 16 жовтня російські війська атакували Україну 149 ударними безпілотниками, зокрема 108 реактивними. За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила або подавила 114 повітряних цілей, водночас зафіксували влучання 27 засобів повітряного нападу на 24 локаціях та падіння уламків збитих дронів у 14 місцях.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня народний депутат Юрій Камельчук розкритикував Міністерство енергетики через непрозору звітність щодо підготовки енергетики до зими. За його словами, закупівлі без відкритих тендерів і засекречені дані не дають змоги перевірити обсяги придбаного обладнання, ефективність використання бюджетних коштів і виключити можливі корупційні зловживання.