Юрій Камельчук розкритикував закупівлі без тендерів для плану стійкості

Народний депутат Юрій Камельчук. Фото: кадр з відео

Оцінити ефективність витрат держави на план стійкості з підготовки енергетики до зимого сезону наразі неможливо через закритість даних та закупівлі без тендерів. Нардеп Юрій Камельчук розкритикував Міненерго за звіти про енергообладнання та значення кілограмах, назвавши такий підхід непрозорим та вкрай непрофесійним.

Про це нардеп висловився в ефірі Вечір.LIVE.

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Ніхто не може перевірити якість та обсяги підготовки Міненерго

Виступаючи в ефірі програми "Вечір.LIVE", політик обурився відсутністю прозорості у реалізації так званого плану стійкості.

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"Коли Міненерго звітує про постачання енергетичного обладнання в кілограмах і в тонах, це звучить, як мінімум, смішно і непрофесійно", — підкреслив Юрій Камельчук.

Засекречені закупівлі без тендерів

Незрозумілі звіти міністерства є лише частиною й іншої проблеми. Нардеп наголосив на неможливості проконтролювати реальні витрати на план стійкості. Депутат наголосив, що наразі перевірити ефективність використання виділених фінансів та виключити ймовірність корупційних схем практично нереально. Причиною цього є тотальна закритість інформації.

Як пояснив політик, держава витрачає колосальні ресурси, однак що саме купується за ці гроші, залишається таємницею. Більшість процесів відбувається в обхід відкритих конкурентних торгів.

"Більшість з них, на жаль, є засекреченими. Деталі цих закупівель багато робиться без тендерів, і мені це надзвичайно не подобається. Тому що сума звучить страшно, насправді", — резюмував народний депутат.

Новини.LIVE інформували, що про підготовку до нового опалювального сезону почалися розмови ще на початку 2026 року.

Так 3 березня 2026 року Рада національної безпеки і оборони ухвалила комплексні плани стійкості для кожної області та всіх адміністративних центрів країни. Вже 14 березня президент Володимир Зеленський офіційно закріпив це рішення відповідним указом. Невдовзі, 25 березня, українська делегація представила на форумі CERAWeek у США стратегічний проєкт перебудови енергосистеми, спрямований на децентралізацію та посилений захист генерації від повітряних ударів.

Влітку, 22 серпня очільник уряду Сергій Корецький визнав, що державна підготовка до зимових викликів відбувається зі значним запізненням. Ревізія показала зрив термінів відновлювальних робіт на об'єктах у багатьох областях, проте прем'єр запевнив у контрольованості процесів та призначив відповідальних посадовців за надолуження графіків.

А 24 вересня українські спецслужби передали урядовцям матеріали про наміри РФ завдати масштабних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі під час холодів. Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, що отримані дані містять детальне моделювання ймовірних ворожих дій.

Нещодавно, 12 жовтня, Володимир Зеленський провів низку координаційних нарад із представниками оборонного сектору, бізнесу та київського муніципалітету. Учасники зустрічей обговорили негайне виконання плану стійкості Києва, посилення протиповітряного прикриття столичних енергооб'єктів і комплекс додаткових заходів для підтримки городян.