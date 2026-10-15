Юрий Камельчук раскритиковал закупки без тендеров в рамках плана устойчивости

Народный депутат Юрий Камельчук. Фото: кадр из видео

Оценить эффективность государственных расходов на план устойчивости по подготовке энергетики к зимнему сезону пока невозможно из-за закрытости данных и закупок без тендеров. Депутат Юрий Камельчук раскритиковал Минэнерго за отчеты об энергооборудовании и указание веса в килограммах, назвав такой подход непрозрачным и крайне непрофессиональным.

Об этом народный депутат заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Никто не может проверить качество и объемы подготовки Минэнерго

Выступая в эфире программы Вечір.LIVE, политик возмутился отсутствием прозрачности в реализации так называемого плана устойчивости.

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"Когда Минэнерго отчитывается о поставках энергетического оборудования в килограммах и тоннах, это звучит, как минимум, смешно и непрофессионально", — подчеркнул Юрий Камельчук.

Засекреченные закупки без тендеров

Непонятные отчеты министерства — лишь часть другой проблемы. Нардеп подчеркнул невозможность проконтролировать реальные расходы на план устойчивости. Депутат подчеркнул, что в настоящее время проверить эффективность использования выделенных средств и исключить вероятность коррупционных схем практически невозможно. Причиной этого является тотальная закрытость информации.

Как пояснил политик, государство тратит колоссальные ресурсы, однако что именно покупается за эти деньги, остается тайной. Большинство процессов происходит в обход открытых конкурентных торгов.

"Большинство из них, к сожалению, засекречены. Детали этих закупок — многое делается без тендеров, и мне это крайне не нравится. Потому что сумма звучит страшно, на самом деле", — резюмировал народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что разговоры о подготовке к новому отопительному сезону начались ещё в начале 2026 года.

Так, 3 марта 2026 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил комплексные планы обеспечения устойчивости для каждой области и всех административных центров страны. Уже 14 марта президент Владимир Зеленский официально закрепил это решение соответствующим указом. Вскоре, 25 марта, украинская делегация представила на форуме CERAWeek в США стратегический проект перестройки энергосистемы, направленный на децентрализацию и усиленную защиту генерации от авиаударов.

Летом, 22 августа, глава правительства Сергей Корецкий признал, что государственная подготовка к зимним вызовам идет со значительным опозданием. Проверка выявила срыв сроков восстановительных работ на объектах во многих областях, однако премьер заверил в контролируемости процессов и назначил ответственных чиновников за наверстывание графиков.

А 24 сентября украинские спецслужбы передали правительственным чиновникам материалы о намерениях РФ нанести масштабные удары по критической энергетической инфраструктуре во время холодов. Министр энергетики Денис Шмыгаль подчеркнул, что полученные данные содержат детальное моделирование вероятных действий противника.

Недавно, 12 октября, Владимир Зеленский провел ряд координационных совещаний с представителями оборонного сектора, бизнеса и киевского муниципалитета. Участники встреч обсудили немедленное выполнение плана обеспечения устойчивости Киева, усиление противовоздушного прикрытия столичных энергообъектов и комплекс дополнительных мер по поддержке горожан.