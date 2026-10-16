Отключение электричества 16 октября: последствия атак РФ и ситуация в энергосистеме

Энергетики. Фото: УНИАН

Ночью и утром 16 октября россияне нанесли удары по ряду энергообъектов в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской и Ровенской областях. В результате атак часть потребителей осталась без электроснабжения. Из-за российских обстрелов и боевых действий новые отключения электроэнергии также зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Об оперативной ситуации в энергосистеме сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает Новини.LIVE.

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Ремонтные бригады восстанавливают свет украинцам

Он добавил, что из-за постоянных воздушных тревог ремонтные бригады вынуждены приостанавливать работу. Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение, как только позволяет ситуация с безопасностью.

"Энергетики уже восстанавливают поврежденное оборудование и работают над тем, чтобы вернуть свет в дома украинцев. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные работы", — отметил Некрасов.

Помимо последствий российских атак, на электроснабжение повлияла непогода. По состоянию на утро без света оставались 12 населенных пунктов в Полтавской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

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Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими ударами, 16 октября в отдельных регионах применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Также действуют графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

"Это необходимые меры для стабилизации работы энергетической системы и предотвращения масштабных аварий", — подчеркнул первый заместитель министра.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 октября российские войска атаковали Украину 149 ударными беспилотниками, в том числе 108 реактивными. По данным Воздушных сил ВСУ, украинское ПВО уничтожило или подавило 114 воздушных целей, в то же время зафиксировали попадание 27 средств воздушной атаки на 24 локациях и падение обломков сбитых дронов в 14 местах.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября народный депутат Юрий Камельчук раскритиковал Министерство энергетики за непрозрачную отчетность о подготовке энергетики к зиме. По его словам, закупки без открытых тендеров и засекреченные данные не позволяют проверить объемы приобретенного оборудования, эффективность использования бюджетных средств и исключить возможные коррупционные злоупотребления.