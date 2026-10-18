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Головна Новини дня На Сумщині російські удари забрали життя двох людей

На Сумщині російські удари забрали життя двох людей

Ua ru
18 жовтня 2026 08:15
Обстріли Сумщини 17 і 18 жовтня: двоє загиблих і п’ятеро поранених
Будинок, зруйнований унаслідок російського удару. Фото: facebook.com/policesumy

Російські війська атакували кілька громад Сумської області дронами та керованими авіабомбами. Під час ударів травм зазнали п’ятеро людей віком від 23 до 86 років. 

Про це повідомила Поліція Сумської області, передає Новини.LIVE.

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  • Пожежа в одному з будинків після атаки на Сумщину
    Пожежа в житловому будинку після російського удару. Фото: facebook.com/policesumy
  • Російський дрон влучив у житловий будинок на Сумщині
    Житловий будинок пошкоджений внаслідок російської атаки. Фото: facebook.com/policesumy
  • На Сумщині надзвичайники гасять пожежу в пошкодженому будинку
    Рятувальники працюють на місці російського обстрілу. Фото: facebook.com/policesumy
  • Жінку виводять із місця російського обстрілу на Сумщині
    Емоції місцевих жителів після російського обстрілу. Фото: facebook.com/policesumy
  • Російська атака на Сумщині залишила людей без спокою
    Жінці допомагають відійти від місця удару. Фото: facebook.com/policesumy
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  • Пожежа в одному з будинків після атаки на Сумщину
  • Російський дрон влучив у житловий будинок на Сумщині
  • На Сумщині надзвичайники гасять пожежу в пошкодженому будинку
  • Жінку виводять із місця російського обстрілу на Сумщині
  • Російська атака на Сумщині залишила людей без спокою

Наслідки російських атак у Сумській громаді

У Сумській громаді внаслідок атаки російського безпілотника загинув 30-річний чоловік. Ще один удар керованими авіабомбами забрав життя 42-річного чоловіка. Через ці обстріли також травмувалися 60- та 86-річні жінки.

Крім того, російський БпЛА влучив у житловий будинок, унаслідок чого постраждала 23-річна жінка.

"Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, 3 автомобілі", — повідомили в поліції.

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У Шосткинській громаді внаслідок удару російського безпілотника травмовано 34-річного чоловіка. Також пошкоджено автозаправну станцію та автомобіль.

У Середино-Будській громаді дрон влучив у житловий будинок. Поранення дістала 55-річна жінка. Внаслідок атаки пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків.

Крім того, у Білопільській, Зноб-Новгородській та Березівській громадах зафіксували пошкодження приватних житлових будинків.

Поліція розслідує російські обстріли

За всіма фактами російських атак слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини.

"Слідство триває", — повідомили в поліції Сумської області.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли 16 жовтня, що в Сумах російський безпілотник влучив у торговельний центр. Тоді постраждали троє людей, а в будівлі були пошкоджені покрівля та фасад. Пожежі на місці удару не виникло.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 18 жовтня російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури Вінницької області. Після удару в регіоні зафіксували відключення світла, а енергетики розпочали роботи з відновлення електропостачання.

Суми Сумська область війна в Україні поранення загиблі атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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