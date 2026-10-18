Обстріли Сумщини 17 і 18 жовтня: двоє загиблих і п’ятеро поранених

Будинок, зруйнований унаслідок російського удару. Фото: facebook.com/policesumy

Російські війська атакували кілька громад Сумської області дронами та керованими авіабомбами. Під час ударів травм зазнали п’ятеро людей віком від 23 до 86 років.

Про це повідомила Поліція Сумської області, передає Новини.LIVE.

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Пожежа в житловому будинку після російського удару. Фото: facebook.com/policesumy

Житловий будинок пошкоджений внаслідок російської атаки. Фото: facebook.com/policesumy

Рятувальники працюють на місці російського обстрілу. Фото: facebook.com/policesumy

Емоції місцевих жителів після російського обстрілу. Фото: facebook.com/policesumy

Жінці допомагають відійти від місця удару. Фото: facebook.com/policesumy 1 / 5









Наслідки російських атак у Сумській громаді

У Сумській громаді внаслідок атаки російського безпілотника загинув 30-річний чоловік. Ще один удар керованими авіабомбами забрав життя 42-річного чоловіка. Через ці обстріли також травмувалися 60- та 86-річні жінки.

Крім того, російський БпЛА влучив у житловий будинок, унаслідок чого постраждала 23-річна жінка.

"Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, 3 автомобілі", — повідомили в поліції.

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У Шосткинській громаді внаслідок удару російського безпілотника травмовано 34-річного чоловіка. Також пошкоджено автозаправну станцію та автомобіль.

У Середино-Будській громаді дрон влучив у житловий будинок. Поранення дістала 55-річна жінка. Внаслідок атаки пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків.

Крім того, у Білопільській, Зноб-Новгородській та Березівській громадах зафіксували пошкодження приватних житлових будинків.

Поліція розслідує російські обстріли

За всіма фактами російських атак слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за воєнні злочини.

"Слідство триває", — повідомили в поліції Сумської області.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли 16 жовтня, що в Сумах російський безпілотник влучив у торговельний центр. Тоді постраждали троє людей, а в будівлі були пошкоджені покрівля та фасад. Пожежі на місці удару не виникло.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 18 жовтня російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури Вінницької області. Після удару в регіоні зафіксували відключення світла, а енергетики розпочали роботи з відновлення електропостачання.