Последствия российского удара по ферме. Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova

24 октября российский беспилотник нанес прицельный удар по гражданской ферме в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла работница предприятия, ещё четверо человек пострадали. Также есть погибшие и раненые животные.

Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

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Что известно о последствиях атаки

Погибшая женщина находилась в эпицентре удара. Через несколько дней ей должно было исполниться 32 года.

Пост Олега Григорова. Фото: скриншот

Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, они получили травмы средней тяжести.

Ферма занимается разведением крупного рогатого скота. В настоящее время на месте работают соответствующие службы, последствия атаки уточняются.

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