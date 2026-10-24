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Главная Новости дня В Сумской области российский беспилотник нанес удар по ферме: есть погибшая и раненые

В Сумской области российский беспилотник нанес удар по ферме: есть погибшая и раненые

Ua ru
24 октября 2026 17:23
24 октября российский дрон атаковал ферму в Сумской области: погибла женщина facebook.com/hryhorov.sumska.ova
Последствия российского удара по ферме. Фото: facebook.com/hryhorov.sumska.ova

24 октября российский беспилотник нанес прицельный удар по гражданской ферме в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла работница предприятия, ещё четверо человек пострадали. Также есть погибшие и раненые животные.

Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

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Что известно о последствиях атаки

Погибшая женщина находилась в эпицентре удара. Через несколько дней ей должно было исполниться 32 года.

В Сумской области российский беспилотник нанес удар по ферме: есть погибшая и раненые - фото 1
Пост Олега Григорова. Фото: скриншот

Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, они получили травмы средней тяжести.

Ферма занимается разведением крупного рогатого скота. В настоящее время на месте работают соответствующие службы, последствия атаки уточняются.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью 23 октября российские войска атаковали Сумы, поразив жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела ранения получили двое местных жителей, а спасатели ликвидировали пожары.

Также Новини.LIVE писали, что 23 октября российские войска атаковали Сумы, повредив жилой сектор. В результате удара есть пострадавшие, а экстренные службы работали над ликвидацией последствий обстрела.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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