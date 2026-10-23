Россияне атаковали Сумы 23 октября: подробности от ГСЧС и ОГА

Пожар в Сумах после российской атаки 22 октября. Фото: ГСЧС

Этой ночью, 23 октября, российские войска нанесли удар по городу Сумы, поразив непосредственно жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате вражеских ударов, по предварительным данным, ранения получили два человека. Спасатели уже ликвидировали все пожары, возникшие в результате обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-службы ГСЧС.

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Удар по жилым кварталам и инфраструктуре в Сумах

Российская армия продолжает терроризировать мирное население Сумской области. В ночь на 23 октября областной центр подвергся серии мощных ударов. Главными целями врага стали обычные жилые дома горожан и объекты гражданской инфраструктуры.

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС Сумской области

В результате попаданий в разных местах вспыхнули пожары, которые угрожали дальнейшим распространением на соседние здания. По предварительным подсчётам экстренных служб, в результате этой ночной атаки пострадали двое местных жителей.

Пожарные обследуют подвергшуюся обстрелу территорию. Фото: ГСЧС Сумской области

Спасатели параллельно проводили операции в различных местах попадания вражеских снарядов. Специалистам удалось оперативно взять огонь под контроль и полностью ликвидировать все обнаруженные очаги возгорания.

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Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 23 октября Россия совершила атаку дронами на Украину, запустив 176 беспилотников, среди которых были скоростные реактивные цели и дроны-ловушки. Силам ПВО удалось нейтрализовать 140 целей, однако прилеты и падение обломков привели к серьезным разрушениям.

Под вражеский удар попала железнодорожная инфраструктура в Полтаве, где вспыхнул масштабный пожар, а сбитый неподалеку дрон взрывной волной оборвал электросети и разбил крыши и окна в частных домах.

Параллельно россияне нанесли массированный прицельный удар по энергетике, обстреляв одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. Повреждения на объекте оказались настолько серьезными, что ТЭС была вынуждена полностью остановить выработку электроэнергии.