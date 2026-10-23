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Ночные обстрелы Сум: ранены двое местных жителей

Ua ru
23 октября 2026 10:18
Россияне атаковали Сумы 23 октября: подробности от ГСЧС и ОГА
Пожар в Сумах после российской атаки 22 октября. Фото: ГСЧС

Этой ночью, 23 октября, российские войска нанесли удар по городу Сумы, поразив непосредственно жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате вражеских ударов, по предварительным данным, ранения получили два человека. Спасатели уже ликвидировали все пожары, возникшие в результате обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-службы ГСЧС.

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Удар по жилым кварталам и инфраструктуре в Сумах

Российская армия продолжает терроризировать мирное население Сумской области. В ночь на 23 октября областной центр подвергся серии мощных ударов. Главными целями врага стали обычные жилые дома горожан и объекты гражданской инфраструктуры.

Наслідки атак РФ по Сумах
Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС Сумской области

В результате попаданий в разных местах вспыхнули пожары, которые угрожали дальнейшим распространением на соседние здания. По предварительным подсчётам экстренных служб, в результате этой ночной атаки пострадали двое местных жителей.

Атаки на Суми
Пожарные обследуют подвергшуюся обстрелу территорию. Фото: ГСЧС Сумской области

Спасатели параллельно проводили операции в различных местах попадания вражеских снарядов. Специалистам удалось оперативно взять огонь под контроль и полностью ликвидировать все обнаруженные очаги возгорания.

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Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 23 октября Россия совершила атаку дронами на Украину, запустив 176 беспилотников, среди которых были скоростные реактивные цели и дроны-ловушки. Силам ПВО удалось нейтрализовать 140 целей, однако прилеты и падение обломков привели к серьезным разрушениям.

Под вражеский удар попала железнодорожная инфраструктура в Полтаве, где вспыхнул масштабный пожар, а сбитый неподалеку дрон взрывной волной оборвал электросети и разбил крыши и окна в частных домах.

Параллельно россияне нанесли массированный прицельный удар по энергетике, обстреляв одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. Повреждения на объекте оказались настолько серьезными, что ТЭС была вынуждена полностью остановить выработку электроэнергии.

пожар Сумы Сумская область обстрелы пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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