Росіяни атакували Суми 23 жовтня: подробиці від ДСНС та ОВА

Пожежа в Сумах після російської атаки 22 жовтня. Фото: ДСНС

Цієї ночі, 23 жовтня, російські війська здійснили атаку на місто Суми, поціливши безпосередньо у житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожих ударів, за попередніми даними, поранення отримали двоє людей. Рятувальники вже ліквідували всі пожежі, що виникли через обстріл.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від пресслужби ДСНС.

Реклама

Удар по житлових кварталах та інфраструктурі в Сумах

Російська армія продовжує тероризувати мирне населення Сумщини. У ніч на 23 жовтня обласний центр зазнав серії потужних ударів. Головними мішенями ворога стали звичайні житлові будинки містян та об'єкти цивільної інфраструктури.

Рятувальники на місці прильоту. Фото: ДСНС Сумщини

Через влучання на різних локаціях спалахнули пожежі, які загрожували подальшим поширенням на сусідні будівлі. За попередніми підрахунками екстрених служб, унаслідок цієї нічної атаки травмувалися двоє місцевих мешканців.

Пожежники обстежують атаковану територію. Фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники паралельно проводили операції на різних місцях влучань ворожих снарядів. Фахівцям вдалося оперативно приборкати вогонь та повністю ліквідувати всі виявлені осередки займання.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували раніше, що в ніч проти 23 жовтня Росія здійснила атаку дронами на Україну, запустивши 176 безпілотників, серед яких були швидкісні реактивні цілі та дрони-обманки. Силам ППО вдалося нейтралізувати 140 цілей, проте прильоти та падіння уламків спричинили серйозні руйнування.

Під ворожий удар потрапила залізнична інфраструктура в Полтаві, де спалахнула масштабна пожежа, а збитий неподалік дрон вибуховою хвилею обірвав електромережі та побив дахи й вікна в приватних будинках.

Паралельно росіяни завдали масованого прицільного удару по енергетиці, накривши одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Руйнування на об'єкті виявилися настільки критичними, що ТЕС була змушена повністю зупинити виробництво електрики.