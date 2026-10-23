Росія атакувала одну з ТЕС ДТЕК: станція припинила генерацію
Російські окупанти масовано обстріляли одну з теплових електростанцій ДТЕК в Україні. Внаслідок атаки вона припинила генерацію електроенергії. З початку повномасштабної війни противник постійно бʼє по обʼєктах енергетики.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл ТЕС ДТЕК
Внаслідок російської атаки однієї з ТЕС ДТЕК суттєво пошкоджено обладнання.
"З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну 176 ударними дронами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 140 ворожих цілей.
Зокрема, цієї ночі під ударом Росії були Суми. Внаслідок ударів дронами зафіксовано влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. Крім того, пошкоджено житловий сектор та є поранені.