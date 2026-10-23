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Головна Новини дня Росія атакувала одну з ТЕС ДТЕК: станція припинила генерацію

Росія атакувала одну з ТЕС ДТЕК: станція припинила генерацію

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23 жовтня 2026 08:44
Росія масовано атакувала ТЕС ДТЕК: станція припинила виробництво електроенергії GettyImages
Енергетик біля знищеного енергобʼєкта. Фото: GettyImage

Російські окупанти масовано обстріляли одну з теплових електростанцій ДТЕК в Україні. Внаслідок атаки вона припинила генерацію електроенергії. З початку повномасштабної війни противник постійно бʼє по обʼєктах енергетики.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл ТЕС ДТЕК

Внаслідок російської атаки однієї з ТЕС ДТЕК суттєво пошкоджено обладнання.

"З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну 176 ударними дронами. Сили протиповітряної оборони знешкодили 140 ворожих цілей.

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Зокрема, цієї ночі під ударом Росії були Суми. Внаслідок ударів дронами зафіксовано влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. Крім того, пошкоджено житловий сектор та є поранені.

Україна обстріли ДТЕК ТЕС енергетика Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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