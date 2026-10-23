Військовослужбовець ЗСУ, який працює в складі мобільно-вогневої групи. Фото: 23 окрема механізована бригада

У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну 176 ударними безпілотниками, включно з реактивними "Шахедами" та спеціальними дронами-імітаторами. Захисникам неба вдалося збити та подавити 140 ворожих цілей. Бойова робота зі знищення дронів досі триває.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на дані від Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про російську атаку дронами 23 жовтня

З вечора 22 жовтня окупанти почали потужну повітряну атаку, яка тривала протягом усієї ночі. Російська армія застосувала 176 безпілотних літальних апаратів.

Серед них були дрони "Гербера", хибні цілі для імітації типу "Пародія", а також класичні "Шахеди", причому 92 з них виявилися реактивними модифікаціями.

Запуски здійснювалися одразу з кількох стратегічних напрямків. Росія використала пускові майданчики на території Росії у Брянську, Шаталовому, Орлі, Курську та Приморсько-Ахтарську, а також пуск з українських окупованих територій, зокрема з Донеччини та кримського аеродрому Гвардійське.

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За даними ПС ЗСУ станом на 08:00 ранку, 23 жовтня, вдалося успішно подавити та збити 140 дронів, серед яких ідентифікували 68 реактивних "Шахедів", апарати "Гербера" та безпілотники інших типів.

Статистика збиття цілей 23 жовтня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, російські засоби повітряного нападу змогли частково прорвати оборону, є влучання на 19 різних локаціях. Крім того, на 13 локаціях зафіксували падіння уламків уже збитих українськими силами ворожих безпілотників.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 23 жовтня російські війська масовано вдарили "Шахедами" по Сумах. Ворожі дрони поцілили в цивільну інфраструктуру та житлові квартали міста. Там пошкоджено будинки, серед мирних мешканців є постраждалі.

На тлі постійного повітряного терору Україна разом із Норвегією запускає три спільні оборонні проєкти. Як повідомив Володимир Зеленський, партнери зосередяться на посиленні ППО, збитті ударних безпілотників та розвитку супутникового зв'язку. Перші практичні результати роботи очікують уже за півтора-два місяці.