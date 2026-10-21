Президент України Володимир Зеленський та Президент Стортингу Норвегії Масуд Гарахані. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з Норвегією працює над трьома проєктами у сфері ППО, захисту від російських ударних БпЛА і супутникового зв’язку. Він заявив, що перший результат у межах одного з проєктів очікується вже за півтора-два місяці.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на заяву українського лідера журналістам.

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Зеленський розповів про три оборонні проєкти з Норвегією

Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере сторони обговорили двосторонні відносини та співпрацю в оборонній сфері. Він заявив, пізніше до них долучились представники однієї з провідних світових компаній Kongsberg. Наразі Україна працює з ними над кількома проєктами для захисту неба.

"Хочу подякувати партнерам і повідомити суспільству нашому, що ми працюємо над трьома проєктами. Ми бачимо світло, як-то кажуть. Є дуже хороший позитив", — подякував президент.

Зеленський повідомив, що наразі сторони опрацьовують три напрями співпраці.

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Перший проєкт має дати відчутний результат уже за півтора-два місяці. Його мета — посилення захисту України від російських "шахедів";

Другий проєкт — це FREYJA. Зараз відбувається послідовна робота над його розвитком;

Третій напрям передбачає співпрацю у сфері ППО та супутникового зв’язку.

Україна та Норвегія обговорили фінансову й енергетичну підтримку

Окремо українська делегація провела зустріч у парламенті Норвегії. Володимир Зеленський подякував представникам різних політичних партій за підтримку України та широку міжпартійну коаліцію.

"Також ми проговорили пакет енергетичної підтримки. І дуже вдячні за те, що змогли обговорити питання наших дітей — повернення, бомбосховища, автобусних програм тощо", — сказав він журналістам.

Зеленський назвав дефіцит бюджету України на цей фінансовий рік

Глава держави повідомив, що для України наразі важливо закрити "всі проблемні, всі дефіцитні питання цього фінансового року". Він назначив, що українська сторона добре попрацювала з Європейським Союзом та висловив вдячність за це.

Окремо Володимир Зеленський назвав суму дефіциту в бюджеті:

"Залишився у нас дефіцит в 3,5 мільярда євро, тобто 4,1 мільярда доларів. Ми над цим працюємо. Це питання я підняв з нашими норвезькими колегами. Питання сприймається, ми в діалозі, скажімо так. Надіємось, що нам партнери будуть допомагати. Вдячний Королю за аудієнцію. Дякуємо Норвезькому народу за підтримку", — завершив він.

Ми писали, що український лідер Володимир Зеленський під час зустрічі з норвезькими посадовцями, приділив особливу увагу забезпечення безпеки дітей під час атак Росії. Зокрема йшлось про безпечні умови для навчання та облаштування шкільних укриттів.

Новини.LIVE інформували, що Україна та Норвегія планують розпочати випробування європейської антибалістичної системи FREYJA до кінця 2026 року. Відомо, що розробники вже досягли перших успішних результатів.