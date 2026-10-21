Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Стортинга Норвегии Масуд Гарахани. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина совместно с Норвегией работает над тремя проектами в сфере ПВО, защиты от российских ударных БПЛА и спутниковой связи. Он заявил, что первый результат в рамках одного из проектов ожидается уже через полтора-два месяца.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление украинского лидера журналистам.

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Зеленский рассказал о трех оборонных проектах с Норвегией

Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере стороны обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в оборонной сфере. Он заявил, что позже к ним присоединились представители одной из ведущих мировых компаний Kongsberg. Сейчас Украина работает с ними над несколькими проектами по защите неба.

"Хочу поблагодарить партнеров и сообщить нашему обществу, что мы работаем над тремя проектами. Мы видим свет в конце туннеля, как говорится. Есть очень хороший позитив", — поблагодарил президент.

Зеленский сообщил, что в настоящее время стороны прорабатывают три направления сотрудничества.

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Первый проект должен дать ощутимый результат уже через полтора-два месяца. Его цель — усиление защиты Украины от российских "шахедов";

второй проект — это FREYJA. Сейчас ведется последовательная работа над его развитием;

Третье направление предусматривает сотрудничество в сфере ПВО и спутниковой связи.

Украина и Норвегия обсудили финансовую и энергетическую поддержку

Отдельно украинская делегация провела встречу в парламенте Норвегии. Владимир Зеленский поблагодарил представителей различных политических партий за поддержку Украины и широкую межпартийную коалицию.

"Также мы обсудили пакет энергетической поддержки. И очень благодарны за то, что смогли обсудить вопросы, касающиеся наших детей — возвращение, бомбоубежища, автобусные программы и т.д.", — сказал он журналистам.

Зеленский назвал дефицит бюджета Украины на этот финансовый год

Глава государства сообщил, что для Украины сейчас важно решить "все проблемные, все дефицитные вопросы этого финансового года". Он отметил, что украинская сторона хорошо поработала с Европейским Союзом, и выразил благодарность за это.

Отдельно Владимир Зеленский назвал сумму дефицита в бюджете:

"У нас остался дефицит в 3,5 миллиарда евро, то есть 4,1 миллиарда долларов. Мы над этим работаем. Этот вопрос я поднял с нашими норвежскими коллегами. Вопрос воспринимается, мы ведем диалог, скажем так. Надеемся, что наши партнеры будут нам помогать. Благодарен королю за аудиенцию. Благодарим норвежский народ за поддержку", — заключил он.

Мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с норвежскими чиновниками уделил особое внимание обеспечению безопасности детей во время атак России. В частности, речь шла о безопасных условиях для обучения и обустройстве школьных укрытий.

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Норвегия планируют начать испытания европейской антибаллистической системы FREYJA до конца 2026 года. Известно, что разработчики уже достигли первых успешных результатов.