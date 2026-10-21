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Норвегия поможет Украине с укрытиями для школьников

Ua ru
21 октября 2026 14:45
Зеленский обсудил в парламенте Норвегии вопрос о возвращении детей и их размещении в школах
Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями парламента Норвегии обсудил возвращение украинских детей домой и обеспечение их безопасности во время российских атак. Особое внимание стороны уделили обустройству укрытий в школах накануне зимы, а также энергетической помощи Украине и поддержке украинских военных.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявления Зеленского и президента парламента Норвегии Масуда Гараххани.

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Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Зеленский обсудил защиту украинских детей

Во время переговоров с норвежскими парламентариями президент Украины поднял вопрос помощи детям, пострадавшим от войны, и их возвращения на Родину.

Отдельно стороны обсудили создание безопасных условий для обучения, в частности обустройство школьных укрытий, которые будут защищать детей во время российских обстрелов зимой.

Зеленский по итогам встречи поблагодарил норвежских парламентариев за соответствующие инициативы, а также отметил решения Норвегии относительно энергетической поддержки Украины и помощи Силам обороны.

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Президент парламента Масуд Гараххани подчеркнул, что все парламентские партии Норвегии придерживаются общей позиции относительно поддержки Украины.

По его словам, норвежские политические силы также едины в вопросе необходимости инвестировать в собственную оборону.

Также Гараххани поблагодарил Зеленского за откровенный разговор с руководителями парламентских партий и заверил в дальнейшей солидарности.

"Мы не оставляем друзей и союзников. Вы здесь среди друзей", — обратился Гараххани к украинскому лидеру.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что спецпосланник США Джаред Кушнер во время переговоров в Осло вновь призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Президент заявил о готовности к такому шагу только при условии зеркальных действий со стороны России.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский по дороге в Осло провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили поставки Украине ракет-перехватчиков, сотрудничество в сфере разведки и использование Starlink.

Владимир Зеленский школы Норвегия безопасность укрытия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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