Зеленський обговорив у парламенті Норвегії повернення дітей та укриття у школах

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками парламенту Норвегії обговорив повернення українських дітей додому та забезпечення їхньої безпеки під час російських атак. Особливу увагу сторони приділили облаштуванню укриттів у школах напередодні зими, а також енергетичній допомозі Україні та підтримці українських військових.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяви Зеленського та президента парламенту Норвегії Масуда Гараххані.

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Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Зеленський обговорив захист українських дітей

Під час переговорів із норвезькими парламентарями президент України порушив питання допомоги дітям, які постраждали від війни, та їхнього повернення на Батьківщину.

Окремо сторони обговорили створення безпечних умов для навчання, зокрема облаштування шкільних укриттів, які захищатимуть дітей під час російських обстрілів узимку.

Зеленський за підсумками зустрічі подякував норвезьким парламентарям за відповідні ініціативи, а також відзначив рішення Норвегії щодо енергетичної підтримки України та допомоги Силам оборони.

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Президент парламенту Масуд Гараххані наголосив, що всі парламентські партії Норвегії дотримуються спільної позиції щодо підтримки України.

За його словами, норвезькі політичні сили також єдині в питанні необхідності інвестувати у власну оборону.

Також Гараххані подякував Зеленському за відверту розмову з керівниками парламентських партій та запевнив у подальшій солідарності.

"Ми не залишаємо друзів і союзників. Ви тут серед друзів", — звернувся Гараххані до українського лідера.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що спецпосланець США Джаред Кушнер під час переговорів в Осло знову закликав Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Президент заявив про готовність до такого кроку лише за умови дзеркальних дій з боку Росії.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський дорогою до Осло провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили постачання Україні ракет-перехоплювачів, співпрацю у сфері розвідки та використання Starlink.