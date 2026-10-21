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Главная Новости дня Зеленский назвал сроки испытаний антибалистической системы FREYJA

Зеленский назвал сроки испытаний антибалистической системы FREYJA

Ua ru
21 октября 2026 15:35
Украина и Норвегия планируют провести испытания системы FREYJA до конца 2026 года president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина и Норвегия планируют приступить к испытаниям европейской противоракетной системы FREYJA до конца 2026 года. Стороны уже получили первые результаты разработки отдельных элементов и определили, над чем необходимо ускорить работу.

Об этом в своих соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новини.LIVE.

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Когда начнутся испытания системы FREYJA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия активно присоединяется к европейской программе FREYJA.

В ходе встречи с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком, генеральным директором оборонной компании Kongsberg Эйриком Ли и представителями корпорации стороны определили направления, в которых необходимо ускорить работу, чтобы подготовить систему к испытаниям до конца года.

"Норвегия также активно участвует в нашей европейской антибаллистической программе FREYJA. Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы. Сегодня мы определили, где можем и должны ускорить работу, чтобы выйти на испытания до конца этого года", — отметил Зеленский.

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Kongsberg производит, в частности, зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые Украина использует для защиты людей и критической инфраструктуры от российских ракетных и дронных атак.

Какую еще помощь обсудили Украина и Норвегия

В ходе встречи Зеленский также заявил, что Украина рассчитывает получить дополнительные пакеты оборонной поддержки от Норвегии уже в ноябре.

Отдельно стороны обсудили начало работы над новыми возможностями спутниковой связи для украинских военных. По словам президента, к этой работе планируют привлекать партнеров, которые могут оказать помощь.

"Подробно обсудили начало работы и над новыми возможностями спутниковой связи для наших воинов. Будем привлекать партнеров, которые имеют возможности оказать поддержку", — написал Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщали 5 октября, что украинские пилоты в ближайшее время начнут обучение на французских истребителях Rafale. Также Украина и Франция работают над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 22 сентября Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны и зимнюю поддержку. В частности, Франция готова предоставить дополнительные комплексы SAMP/T и ракеты к ним, а стороны работают над производством вооружения в Украине и европейской антибаллистической программой FREYJA.

 

Норвегия Украина война в Украине испытания FREYJA
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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