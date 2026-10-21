Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Україна та Норвегія планують вийти на випробування європейської антибалістичної системи FREYJA до кінця 2026 року. Сторони вже мають перші результати розробки окремих елементів і визначили, над чим потрібно прискорити роботу.

Про це у своїх соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Коли випробують систему FREYJA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Норвегія активно долучається до європейської програми FREYJA.

Під час зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, генеральним директором оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками корпорації сторони визначили напрями, у яких потрібно прискорити роботу, щоб підготувати систему до випробувань до кінця року.

"Норвегія також активно бере участь у нашій європейській антибалістичній програмі FREYJA. Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року", — зазначив Зеленський.

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Kongsberg виробляє, зокрема, зенітні ракетні комплекси NASAMS, які Україна використовує для захисту людей і критичної інфраструктури від російських ракетних та дронових атак.

Яку ще допомогу обговорили Україна та Норвегія

Під час зустрічі Зеленський також заявив, що Україна розраховує отримати додаткові пакети оборонної підтримки від Норвегії вже в листопаді.

Окремо сторони обговорили початок роботи над новими можливостями супутникового зв’язку для українських військових. За словами президента, до цієї роботи планують залучати партнерів, які мають змогу допомогти.

"Детально обговорили початок роботи і над новими спроможностями супутникового звʼязку для наших воїнів. Будемо залучати партнерів, які мають можливості підтримати", — написав Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляли 5 жовтня, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких винищувачах Rafale. Також Україна та Франція працюють над локалізацією виробництва французьких ракет і авіабомб в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що 22 вересня Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили посилення української протиповітряної оборони й зимову підтримку. Зокрема, Франція готова надати додаткові комплекси SAMP/T і ракети до них, а сторони працюють над виробництвом озброєння в Україні та європейською антибалістичною програмою FREYJA.