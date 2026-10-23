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Главная Новости дня Ночной налет БпЛА: Россия применила 92 реактивных "Шахеда"

Ночной налет БпЛА: Россия применила 92 реактивных "Шахеда"

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23 октября 2026 08:33
Ночная атака на Украину 23 октября: сколько дронов сбило ПВО 23 отдельная механизированная бригада
Военнослужащий ВСУ, работающий в составе мобильно-огневой группы. Фото: 23 отдельная механизированная бригада

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину 176 ударными беспилотниками, включая реактивные "Шахеды" и специальные дрона-имитаторы. Защитникам неба удалось сбить и подавить 140 враждебных целей. Боевая работа по уничтожению дронов до сих пор продолжается.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на данные от Командования Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о российской атаке дронами 23 октября

С вечера 22 октября оккупанты начали мощную воздушную атаку, которая продолжалась всю ночь. Российская армия применила 176 беспилотных летательных аппаратов.

Среди них были дроны Гербера, ложные цели для имитации типа Пародия, а также классические Шахеды, причем 92 из них оказались реактивными модификациями.

Запуски осуществлялись сразу по нескольким стратегическим направлениям. Россия использовала пусковые площадки на территории России в Брянске, Шаталово, Орле, Курске и Приморско-Ахтарске, а также пуск с украинских оккупированных территорий, в частности с Донбасса и крымского аэродрома Гвардейское.

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По данным ПС ВСУ по состоянию на 08:00, 23 октября, удалось успешно подавить и сбить 140 дронов, среди которых идентифицировали 68 реактивных "Шахедов", аппараты "Гербера" и беспилотники других типов.

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Статистика уничтожения целей 23 октября. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, российские средства воздушного нападения смогли частично прорвать оборону, есть попадание на 19 разных локациях . Кроме того, на 13 локациях зафиксировали падение обломков уже сбитых украинскими силами вражеских беспилотников.

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 23 октября российские войска массированно ударили "Шахедами" по Сумам. Вражеские дроны попали в гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы города. Там повреждены дома, среди мирных жителей есть пострадавшие.

На фоне постоянного воздушного террора Украина вместе с Норвегией запускает три совместных оборонных проекта. Как сообщил Владимир Зеленский, партнеры сосредоточятся на усилении ПВО, сбитии ударных беспилотников и развитии спутниковой связи. Первые практические результаты работы ожидают уже через полтора-два месяца.

беспилотники обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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