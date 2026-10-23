Энергетик возле разрушенного энергообъекта. Фото: GettyImages

Российские оккупанты массированно обстреляли одну из тепловых электростанций ДТЭК в Украине. В результате атаки она прекратила генерацию электроэнергии. С начала полномасштабной войны противник постоянно бьет по объектам энергетики.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел ТЭС ДТЭК

В результате российской атаки на одну из ТЭС ДТЭК было существенно повреждено оборудование.

"С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам со стороны противника более 230 раз", — говорится в сообщении.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 23 октября Россия атаковала Украину 176 ударными дронами. Силы противовоздушной обороны уничтожили 140 вражеских целей.

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В частности, этой ночью под ударом России оказались Сумы. В результате ударов дронами зафиксированы попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, поврежден жилой сектор и есть раненые.