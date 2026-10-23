Пожежа в Полтавській громаді після атаки РФ. Фото: ДСНС

У п'ятницю вночі, 23 жовтня, російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі в Полтаві, що спричинило пожежу на об'єкті. Крім того, на території громади впав ворожий безпілотник. Його вибухова хвиля пошкодила електромережу та приватні будинки, однак, за попередніми даними, місцеві мешканці не постраждали.

Про це Новини.LIVE повідомляють з посиланням на дані від ДСНС та голови Полтавської ОВА.

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Росія здійснила удар по залізниці в Полтавській області

Внаслідок російського удару по Полтаві спалахнула пожежа на залізничному об'єкті. За попередньою інформацією екстрених служб, під час цього обстрілу ніхто з людей не отримав поранень.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Неспокійно було і в межах Полтавської громади, де зафіксували падіння російського безпілотного літального апарата. Ворожий дрон впав на відкритій місцевості, проте серйозних руйнувань завдала потужна вибухова хвиля. Вона зачепила прилеглий приватний сектор, завдавши шкоди житловим будинкам місцевих мешканців та їхнім господарчим спорудам.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Окрім цивільної забудови, пошкоджень зазнала також місцева лінія електропередач. Відповідні служби продовжують обстежувати територію, але наразі відомства повідомляють про попередню відсутність постраждалих серед населення.

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Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 23 жовтня Росія влаштувала атаку, запустивши по Україні 176 безпілотників. Серед них були не лише звичні дрони, а й реактивні моделі.

Під ударом опинилися Суми. Там через падіння та прильоти дронів пошкоджено житлові будинки, цивільні об'єкти та є поранені серед людей.

Водночас ворог продовжив системний терор енергосистеми й прицільно накрив одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Удар виявився настільки серйозним, що ТЕС зазнала критичних пошкоджень і повністю зупинила виробництво електроенергії.