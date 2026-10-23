Пожар в Полтавской общине после атаки РФ. Фото: ГСЧС

В пятницу ночью, 23 октября, российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Полтаве, что привело к пожару на объекте. Кроме того, на территории общины упал вражеский беспилотник. Его взрывная волна повредила электросеть и частные дома, однако, по предварительным данным, местные жители не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС и главы Полтавской ОГА.

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Россия нанесла удар по железной дороге в Полтавской области

В результате российского удара по Полтаве вспыхнул пожар на железнодорожном объекте. По предварительной информации экстренных служб, во время этого обстрела никто из людей не получил ранений.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Неспокойно было и на территории Полтавской общины, где зафиксировали падение российского беспилотного летательного аппарата. Вражеский дрон упал на открытой местности, однако серьёзные разрушения нанесла мощная взрывная волна. Она затронула прилегающий частный сектор, нанеся ущерб жилым домам местных жителей и их хозяйственным постройкам.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Помимо гражданской застройки, повреждения получила также местная линия электропередач. Соответствующие службы продолжают обследовать территорию, но пока ведомства сообщают о предварительном отсутствии пострадавших среди населения.

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Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 23 октября Россия устроила атаку, запустив по Украине 176 беспилотников. Среди них были не только обычные дроны, но и реактивные модели.

Под ударом оказались Сумы. Там из-за падения и прилетов дронов повреждены жилые дома, гражданские объекты, а среди людей есть раненые.

В то же время враг продолжил систематические удары по энергосистеме и прицельно нанес удар по одной из теплоэлектростанций компании ДТЭК. Удар оказался настолько серьезным, что ТЭС получила критические повреждения и полностью остановила производство электроэнергии.