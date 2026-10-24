Атака дронів РФ на Україну 24 жовтня: ППО знешкодила 101 безпілотник

Український пілот. Фото: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"

Російські окупанти у ніч проти 24 жовтня знову атакували Україну ударними дронами. Загалом противник запустив 126 безпілотників типу Shahed, з яких 61 реактивний, S8000 Бандероль/Дань-Т, "Гербера" та імітатори типу "Пародія". Сили протиповітряної оборони збили 101 ціль.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл України 24 жовтня

Загарбники запускали дрони із семи напрямків — Шаталово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з ТОТ України — Донецьк, Гвардійське.

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість знищених та подавлених повітряних цілей 24 жовтня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed (із них — 50 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів, близько 8 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" — йдеться у повідомленні.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 23 жовтня російські окупанти запустили по Україні 176 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 140 цілей.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшить закупівлі автоматизованих роботизованих турелей, оснащених штучним інтелектом і технологією машинного зору. За його словами, ці системи продемонстрували результативність під час боротьби з російськими реактивними дронами.