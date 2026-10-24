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Главная Новости дня Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 101 цель

Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 101 цель

Ua ru
24 октября 2026 10:07
Атака дронов РФ на Украину 24 октября: ППО уничтожила 101 безпилотник
Украинский пилот. Фото: 40-я бригада тактической авиации "Призрак Киева"

Российские оккупанты в ночь на 24 октября вновь атаковали Украину ударными дронами. Всего противник запустил 126 беспилотников типа Shahed, из которых 61 — реактивные, S8000 Бандероль/Дань-Т, "Гербера" и имитаторы типа "Пародия". Силы противовоздушной обороны сбили 101 цель.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Украины 24 октября

Захватчики запускали дроны с семи направлений — Шаталово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также с ВОТ Украины — Донецк, Гвардейское.

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Російська атака на Україні 24 жовтня
Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей 24 октября. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 101 вражеский БПЛА типа Shahed (из них — 50 реактивных), S8000 Бандероль/Дань-Т, "Гербера" и дронов других типов, около 8 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!" — говорится в сообщении.

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На 14 объектах зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника, а также падение обломков на пяти.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 23 октября российские оккупанты запустили по Украине 176 дронов различных типов. Силы ПВО обезвредили 140 целей.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина увеличит закупки автоматизированных роботизированных турелей, оснащенных искусственным интеллектом и технологией машинного зрения. По его словам, эти системы продемонстрировали результативность в борьбе с российскими реактивными дронами.

война Украина обстрелы ПВО Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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