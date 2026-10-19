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Главная Новости дня Зеленский: Украина увеличит производство турелей для борьбы с "Шахедами"

Зеленский: Украина увеличит производство турелей для борьбы с "Шахедами"

Ua ru
19 октября 2026 17:37
Зеленский заявил, что Украина увеличит заказ на турели для борьбы с «Шахедами» president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина увеличит заказ на автоматизированные роботизированные турели с искусственным интеллектом и машинным зрением. По словам президента Украины Владимира Зеленского, высказанным 19 октября, они продемонстрировали высокую эффективность в противодействии российским реактивным "Шахедам".

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Украина будет наращивать производство турелей

Зеленский вместе с министром обороны Евгением Хмарой, Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножком определил дополнительные возможности для производства турелей.

"Определили дополнительные возможности по производству турелей, которые очень хорошо показали себя в противодействии "шахедам". Увеличиваем заказы, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные", — заявил президент.

Также Зеленский сообщил о поручении наладить контакты с странами Балтии для поддержки украинской логистики. Он ожидает доклад Министерства иностранных дел по этому вопросу.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что сегодня, 19 октября, Владимир Зеленский заявил о проблемах с работой спутниковой связи Starlink на фронте. По его словам, оборудование перестает работать при скорости 130–161 км/ч, что ограничивает использование отдельных типов беспилотников, в частности перехватчиков реактивных "Шахедов".

Также Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру 19 октября более 550 тысяч украинских семей остались без электроснабжения. По данным президента, повреждения получили более десяти энергетических объектов в разных регионах Украины.

Владимир Зеленский оружие ПВО Шахед атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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