Зеленский: Украина увеличит производство турелей для борьбы с "Шахедами"
Украина увеличит заказ на автоматизированные роботизированные турели с искусственным интеллектом и машинным зрением. По словам президента Украины Владимира Зеленского, высказанным 19 октября, они продемонстрировали высокую эффективность в противодействии российским реактивным "Шахедам".
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Украина будет наращивать производство турелей
Зеленский вместе с министром обороны Евгением Хмарой, Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножком определил дополнительные возможности для производства турелей.
"Определили дополнительные возможности по производству турелей, которые очень хорошо показали себя в противодействии "шахедам". Увеличиваем заказы, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные", — заявил президент.
Также Зеленский сообщил о поручении наладить контакты с странами Балтии для поддержки украинской логистики. Он ожидает доклад Министерства иностранных дел по этому вопросу.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что сегодня, 19 октября, Владимир Зеленский заявил о проблемах с работой спутниковой связи Starlink на фронте. По его словам, оборудование перестает работать при скорости 130–161 км/ч, что ограничивает использование отдельных типов беспилотников, в частности перехватчиков реактивных "Шахедов".
Также Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру 19 октября более 550 тысяч украинских семей остались без электроснабжения. По данным президента, повреждения получили более десяти энергетических объектов в разных регионах Украины.